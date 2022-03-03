С пятого марта «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске приостановит выпуск автомобилей

С 5 марта «АвтоВАЗ» приостанавливает в Тольятти и Ижевске производство автомобилей на заводах на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщает РИА Новости.

При этом в сообщении компании уточняется, что предполагают полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам в эти дни.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, администрация „АвтоВАЗа“ приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — поясняется в сообщении компании.

Сотрудники могут использовать эти дни как отпускные дни с полной оплатой с переносом с декабря 2022 года, подчеркнули в «АвтоВАЗе».

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