В Минздраве Татарстана рассказали, как будут выдавать QR-коды жителям с медотводами

В Татарстане начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами. Об этом рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Если мы говорим о медицинском отводе – это медицинский документ, который свидетельствует о том, что человек в настоящий момент времени не подлежит вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Оформляется это в виде медицинского документа в соответствии с действующими документами, которые приняты на сегодняшний момент, этот документ снабжается QR-кодом», – отметил спикер.

Планируется, что этот документ будет выдаваться, как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля. В Татарстане же эта система начнет действовать с 22 ноября. То есть пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.

«Выдача медицинского отвода будет выдаваться строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В инструкции говорится о том, что противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекцонных заболеваний», – подчеркнул Лопушов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента.

Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.

«Скорее всего, придется расширить пункты выдачи этих медицинских отводов», – добавил врач.

Планируется, что новые образцы будут выдавать в поликлиниках, однако пока бежать в участковому врачу не следует – система еще отрабатывается.

«Оформление медотвода планируется в медицинской информационной системе. В настоящее время осуществляется доработка программного обеспечения. Врач будет оформлять медотвод в системе, далее распечатает и передаст пациенту», – рассказали в Минздраве РТ.

Напомним, что с 22 ноября в общественный транспорт можно будет попасть только с QR-кодом. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что проверять QR-коды в общественном транспорте будут во время продажи билетов, а не на входе.