В Минздраве РТ объяснили, как будут выдавать QR-коды после первой дозы вакцины

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В Татарстане с сегодняшнего дня вступило в силу Постановление Правительства РТ, по которому после первого компонента вакцины будут выдавать временные QR-коды.

«Наша задача начать сегодня эту работу», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Замминистра объяснил, если человек привился первым компонентом до нововведения, на руках должно быть свидетельство о вакцинации или данные о первом уколе на Госуслугах, с этими документами за QR-кодом можно подойти в поликлинику по месту прикрепления.

Тем, кто только будет делать первую прививку в поликлинике, временный QR-код будут сразу же выдавать на месте.

Если вакцинация проходит в мобильном пункте – возможности сразу выдать код нет, привитых первым компонентом будут направлять либо в свою поликлинику, любо в ту, медики которой дежурили в день вакцинации в пункте.

Тем, кто получит прививку дома, с помощью мобильных бригад, также нужно будет обратиться в поликлинику, которая выполняла вакцинацию или по месту жительства.