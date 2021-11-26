QR-код для военных и привитых одной дозой в Татарстане действует только в транспорте

Республиканский QR-код, который выдают после первой дозы вакцины и полностью привитым военным, действителен только в общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Тот QR-код, о котором мы говорим, не работает для входа в торговые центры, включительно через призму общественного транспорта», – отметил замминистра.

Республиканский QR-код для привитых военных будет действовать полгода, а документ, выдаваемый после первого компонента, – 24 дня.

Напомним, в Татарстане начали выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса, и вакцинированным военным.