«С молодежью мало разговаривают»: Мизулина обещала внимательно посмотреть «Слово пацана»

Фото: скриншот видео

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала посмотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающая о татарстанских молодежных криминальных группировках. На встрече со студентами в Пскове к ней обратился один из присутствующих молодых людей по имени Даниил с просьбой прокомментировать премьеру многосерийного фильма.

Отвечая на заданный вопрос, Мизулина отметила, что многие родители и представители старшего поколения критикуют молодежь, однако сама она видит обратную картину.

«Но я вижу другое: заряженные, интеллектуальные, активные, работающие молодые люди, которые хотят развиваться, развивать нашу страну. С невероятным чувством любви к нашей стране, Родине. Я вижу, наоборот, позитивную тенденцию», — подчеркнула Мизулина.

Она признала, что в виду того, что Россия — большая и многонациональная страна, происходят драки и стычки среди молодых людей. По ее мнению, все это происходит из-за того, что для молодежи организуют мало мероприятий и мало с ней работают.

«А всё это почему происходит? С молодежью мало разговаривают, мало общаются, мало ее выслушивают. Мало работы с содержанием и смыслами. Если бы даже с трудными подростками разговаривали и работали, самое главное — если бы у них были возможности себя проявить в другом русле, интересы, секции, спорт, какие-то клубы, которые интересны молодежи, не в скучном формате, а в том, который молодежи понятен. Мне, кажется, этих проблем во многом не было бы», — резюмировала Мизулина.

В своем телеграм-канале она отметила, что многие подписчики разделяют мнение Даниила и считают сериал скорее поучительным для молодежи. После этого она также привела несколько скриншотов с комментариями от тех, кто посмотрел ленту.

27 ноября «Татар-информ» сообщал, что школьники из Сармановского района РТ решили подражать персонажам сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Молодые люди создали соответствующие Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в столице Татарстана ОПГ. В этих каналах подростки назначали стрелки, объявляли общие сборы и даже делили районы на картах. Полицейские нашли школьников, подражавших фильму и снявших на видео якобы разборки двух группировок. Подростки им объяснили, что все это было лишь игрой.