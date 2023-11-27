В Татарстане подростки начали подражать героям «Слово пацана» и делить территории

В Сармановском районе Татарстана подростки решили подражать персонажам сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Татарстан-24».

Молодые люди создали соответствующие telegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в столице Татарстана ОПГ. В этих каналах подростки назначают стрелки, объявляют общие сборы и даже делят районы на картах.

Фото: © «Татарстан-24»

При этом парни еще и снимают видео с потасовок, на которые накладывают музыку из сериала, а затем делятся в мессенджере итогами своих «стрелок».

Местные жители взволнованы случившимся и пока не знают, как на это реагировать. Кто-то считает, что подростки просто играются и шутят. Другие боятся, что подобные «игры» могут перерасти во что-то более серьезное, сообщает «Татарстан-24».