Галимова о сериале «Слово пацана»: В Татарстане есть более достойные темы для съемок

Власти республики не намерены вмешиваться в ситуацию, связанную со съемками криминального сериала «Слово пацана», который повествует о бандитских группировках региона в конце прошлого века. Вместе с тем тысячелетняя история Татарстана имеет множество событий, гораздо более достойных экранизации на телеэкранах. Такое мнение на брифинге с журналистами высказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Комментируя новости об обращении детского омбудсмена республики к прокурору РТ по поводу законности съемок сериала «Слово пацана», Галимова отметила – руководство региона не будет вмешиваться в данный процесс.

«Вмешиваться в съемки фильмов или проведение каких-то концертов – это не уровень Президента РТ, мы это неоднократно говорили», – подчеркнула Галимова.

При этом она напомнила, что история Татарстана насчитывает не одно столетие – за это время здесь произошло множество значимых событий, заслуживающих фиксации на кинопленке.

«В республике, в ее столице с тысячелетней историей, есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые заслуживают такой экранизации, нежели то, о чем мы говорим. У нас богатая и интересная культура. Нам есть, что показать – намного более глубокое и интересное для молодого поколения, нежели упомянутая тема», – резюмировала Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец написала обращение на имя прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, в котором попросила его провести проверку законности действий съемочной группы сериала «Слово пацана». По словам детского омбудсмена, привлечение на кастинг криминального сериала подростков может оказать деструктивное воздействие на их неокрепшую психику.

