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В Сармановском районе полицейские нашли школьников, подражавших сериалу «Слово пацана»
В Сармановском районе Татарстана полицейские нашли подростков, которые сняли на видео якобы разборки двух группировок. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД России по РТ.
Накануне агентство сообщало, что школьники из Сармановского района РТ решили подражать персонажам сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Молодые люди создали соответствующие Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в столице Татарстана ОПГ. В этих каналах подростки назначали стрелки, объявляли общие сборы и даже делили районы на картах.
При этом школьники снимали видео с потасовок и делились им в мессенджерах.
Как рассказали позже подростки полицейским, все это было лишь игрой. Сотрудники полиции установили, что в съемках видео «дружеской потасовки» принимали участие ученики двух школ Сармановского района.
Всех малолетних «участников ОПГ» установили по записям видеокамер и пригласили с родителями в отделение полиции. Подростки подчеркивали, что планировали лишь снять дружеский ролик. И действительно, в результате потасовки никто не пострадал – заявлений в полицию или в скорую не поступало.
С каждым участником розыгрыша, а также с их родителями сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу.
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