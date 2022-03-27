Ирада Аюпова прокомментировала съемки сериала «Слово пацана»

«Казанский феномен» может быть показан по-разному — все зависит от замысла режиссера, прокомментировала съемки сериала «Слово пацана» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Тут есть очень спорная история с материалом, который ассоциируется с Казанью. Это тонкая дискуссия, и она имеет прямое отношение к сегодняшней ситуации — тут зыбкая грань между пропагандой и лицемерием», — пояснила она.

Съемки восьмисерийного художественного фильма под рабочим названием «Слово пацана» запланированы в столице Татарстана на период с ноября 2022 по февраль 2023 года.

В Казани кастинги прошли с 3 по 7 февраля. Кастинг-директор Юлия Марина в разговоре с «Татар-информом» отмечала, что на начало февраля было принято 2 тыс. заявок. Она не исключала, что кинопробы могут пройти и в других городах — Нижнекамске и Йошкар-Оле, а также, если позволит время и финансирование, в деревнях и поселках Татарстана.

Споры вокруг предстоящих съемок сериала о молодежных криминальных группировках в Татарстане не утихают. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец направила обращение в адрес прокурора республики Илдуса Нафикова с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки такого фильма.