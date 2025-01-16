«С любовью, душой, энтузиазмом»: челнинцы шьют одеяла из лоскутков для бойцов СВО

Волонтеры Набережных Челнов готовят и отправляют гуманитарную помощь для военнослужащих. Так, члены местной инициативной группы «Шьем для наших» работают без выходных с утра и до вечера. Все для того, чтобы собрать все необходимое для военнослужащих, которые находятся либо на передовой, либо получают лечение и реабилитацию в госпиталях.

Одно из их изделий — это одеяла из лоскутков с приятным сюрпризом внутри. Такие одеяла получаются не только теплыми, но и очень красивыми.

«Мы их сшиваем в большое полотно, потом формируем одеяло, вкладываем утеплитель, зашиваем, получаем одеяло. Можно сказать, из бросового материала делаем новые вещи. Тепленькие, легкие, новые. Потом бабулечки наши делают такие красивые мешочки и вкладывают туда гостинцы для наших бойцов», — поделилась волонтер инициативной группы «Шьем для наших» Гульнара Гадельшина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А гостинцы в этот раз волонтеры смогли передать лично. На встречу с активистами пришел военнослужащий с позывным Баркас. На фронте он находится с 19 апреля 2023 года. По словам мужчины, родные сразу приняли его решение. Более того, если бы он не оказался в числе защитников Отечества, то родные его не поняли бы.

«Я сам кадровый военный. Окончил казанское артиллерийское командное училище еще в далеком 2010 году. Незадолго до СВО был уволен с Вооруженных Сил. Думал, уже найду себя на гражданке, начал строить карьеру на заводе „КАМАЗе“, но Родина позвала обратно», — рассказал он о себе.

Также военнослужащий заверил, что гумпомощь до них доходит и поблагодарил за помощь.

«Хочу передать огромные слова благодарности и от лица командования полка, и простых военнослужащих, от всех — волонтерской группе Набережных Челнов», — сказал военный.

Активисты рады любой весточке от военнослужащих. А если они в гости приходят, то счастливы. Хотя и продолжают заниматься своим делом.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы очень рады, когда к нам приходят эти ребята. Все вопросы, которые касаются их, нашей страны, — нам все это интересно. Мы не только их считает героями, но и их родителей считаем героями. Молодцы! Хорошо их воспитали!», — убеждена волонтер группы «Шьем для наших» Фарида Хуснуллина.

«Мы ждем их. Каждый день ждем. Готовим для них. Когда они приходят, для нас — это праздник, потому каждый здесь работает с любовью, душой, энтузиазмом», — поделилась волонтер Татьяна Бычкова.

В цехе они изготавливают все необходимое для военнослужащих. Как для тех, кто находится на передовой, так и в госпиталях.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы здесь шьем все: постельное белье, подушки, одеяла, видите, девочки вяжут и вязанные вещи приносят», — рассказала челнинка.

С энтузиазмом они будут работать и в новом году. Ведь они знают, вещи, которые они шьют с любовью, военнослужащие получают.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой