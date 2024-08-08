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С душой и песнями: волонтеры Челнов отправили 180 кг чак-чака бойцам СВО
В Набережных Челнах команда волонтеров во главе с Мадиной Мухаметзяновой готовит сладкое угощение — чак-чак. Лакомства из Татарстана отправят военнослужащим, которые находятся на передовой. Почему активисты готовят именно чак-чак и сколько кг уже было отправлено, рассказали сами волонтеры.
Мадина Мухаметзянова начала готовить чак-чак военнослужащим с 2022 года. И на данный момент вместе со своей командой она уже отправила 180 кг сладкого угощения. У нее свой рецепт приготовления, чтобы лакомство получилось воздушным и вкусным.
«Яйца замораживаю, потом с вечера вытаскиваю. Они к утру размораживаются, и я сбиваю миксером. У меня там две скорости, а вторая она обогащается кислородом. И поэтому она пышная получается, как кукурузная палочка», — поделилась активистка тонкостями приготовления.
По словам Мадины Мухаметзяновой, у нее три брата и муж служили в армии. Они говорили, что там хочется сладкого. Так и возникла идея готовить чак-чак бойцам. Сейчас челнинка вместе со своей командой готовят очередную партию сладости. На 20 кг лакомства требуется 15 литров подсолнечного масла, 100 штук куриных яиц, больше 10 кг муки. И еще один ингредиент — песня. Волонтеры поют, когда готовят.
Волонтеры не только готовят чак-чак, кто-то из них вяжет, кто-то плетет масксети. По словам активистов, их объединяет одно дело.
«В феврале-месяце я отправила шесть посылок сама лично — одеяла, подушки, матрасы, печенье. В общем, три парня мне ответили. Было очень приятно. Это было 22 марта, пришли ночью смс, что они получили мои посылки. Я им письма написала там в эту посылку. Мне очень было приятно», — рассказала активистка Земфира Хакимова.
А Ольга Горбунова решила поддержать наших бойцов еще и по личной мотивации. Два ее племянника подписали контракт на военную службу в 2023 году. Один из мужчин имел боевой опыт, служил в Чечне.
«Второй вообще не военнообязанный. У него были врожденные дефекты челюстно-лицевые, и он не подлежал призыву. Но добился сам, подписал контракт с Минобороны России. Сейчас служит в спецназе. Они говорят: „Кто, если не мы?“. Это первое. Другой мой племянник говорит: „Я не хочу, чтобы мои деды на том свете переворачивались от того стыда, который сейчас есть. То, что они недоделали, значит нам доделывать“», — рассказала активистка.
Волонтеры планируют помогать нашим военнослужащим и в дальнейшем. По их словам, столько, сколько это будет нужно.
Ранее «»Татар-информа сообщал, что активисткам из Набережных Челнов бойцы подарили цветы на СВО.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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