«Об отъезде на СВО сказал из поезда»: почему бойцы из Татарстана рвутся на передовую

Фото: из семейного архива Рустема Сайфутдинова

«Своей семье сообщил лишь тогда, когда сел в поезд»

Житель Кайбицкого района Татарстана, подписав контракт с Министерством обороны РФ, осуществил мечту своей молодости о военной службе. Рустем Сайфутдинов ушел на передовую в мае 2023 года.

Желание быть военным жило в душе Рустема с детства. Уроженец села Чутеево с детства мечтал стать защитником Отечества. Но когда он достиг юношеского возраста, из-за травмы позвоночника его не призвали на службу в армию. Однако теперь желание все же сбылось.

«Сразу после начала мобилизации я хотел отправиться в зону специальной военной операции. Я не мог оставаться равнодушным, зная о происходящих событиях. За Родину готов отдать даже свою жизнь», — сказал он.

«Доволен, что добился своего, что желание осуществилось. Подписал контракт и уехал. Никто из близких не знал, что собираюсь на спецоперацию, а узнав, не поверили. Всем говорил, что устраиваюсь на работу. Своей семье сообщил лишь тогда, когда сел в поезд», — добавил боец.

Рустем Сайфутдинов стал пулеметчиком в бригаде морской пехоты. 1 февраля он был тяжело ранен и до 29 апреля находился в госпитале. В настоящее время он проходит реабилитацию в родных краях, поправляет здоровье.

«Лечился в госпиталях в Санкт-Петербурге и Калининграде. Я был в восторге от единства и великодушия местных жителей. Совершенно незнакомые люди навещают раненых солдат, приносят гостинцы. Постоянно приходят волонтеры», — заметил боец.

Фото: из семейного архива Рустема Сайфутдинова

Находящемуся в госпитале солдату могли в некоторой степени помочь надежды и молитвы близких. Сообщить об отъезде в зону спецоперации своему отцу, 86-летнему Алтынбаю Сайфутдиновичу, сын не решился. Вынужден был сказать, что его отправляют на работу в дальние края. Алтынбай ага узнал об этом только спустя три-четыре месяца. Поначалу обиделся на сына и даже не хотел разговаривать с ним по телефону, но постепенно отошел.

Супруге Алсу тоже было нелегко. «Хорошо помню тот день, когда муж позвонил по телефону и сказал, что уехал на спецоперацию», — вспомнила она.

«Сначала не поверила, подумала, что шутит. Когда поняла, что говорит правду, умоляла его не уезжать, вернуться домой. Но было уже поздно, поезд уехал, Рустем был в пути», — отметила Алсу Сайфутдинова.

Когда дети спрашивали, почему папа не приезжает домой, Алсу говорила, что он на работе. Но долго утаивать не получилось.

Сила духа Рустема Сайфутдинова вызывает у всех его знакомых уважение. Превратностей в его судьбе было достаточно. От него ушла первая жена, оставив ему грудного ребенка.

Шестимесячного Раиса воспитывали втроем: отец и бабушка с дедушкой. В эти нелегкие годы одинокий мужчина не спешил создавать семью, решив посвятить себя воспитанию сына. Раис, окончив медицинский колледж, в настоящее работает в одной из поликлиник Казани. Сейчас ему 25 лет, он создал семью, с супругой Фаридой они коллеги: она тоже медработник.

«Это наша профессия. Моя бабушка Зоя выросла в Хозесанове. До Великой Отечественной войны ее направили в Чутеево работать фельдшером-акушером. Здесь она вышла замуж за участкового Мирзатина. Мама Рузания тоже всю жизнь работала в селе фельдшером. Я и сам, окончив медицинское училище, год проработал массажистом в Турминской больнице. Вот ведь как получилось: моя вторая супруга тоже оказалась медсестрой», — рассказал Рустем Сайфутдинов.

Восемь лет назад, в 42 года, он снова создал семью. Сегодня 50-летний мужчина — отец троих детей. У него с Алсу подрастают две дочери — Рамина и Самира. Шестилетняя Самира мечтает стать хирургом. Близкие Рустема гордятся, что он решил отправиться на спецоперацию и ни разу не пожалел о подписании контракта.

Фото: личный архив Марины

«Пошел на СВО не ради выплат»

Жительница Бавлов Марина рассказала, почему ее супруг добровольно отправился в зону специальной военной операции и как живет семья, пока муж находится на передовой.

Марина с супругом знакома еще со школьной скамьи — в этом году они отмечают 13-летие совместной жизни. Супруги воспитывают двух мальчиков — старшему 8 лет, а младшему пока 2 года.

«Когда объявили частичную мобилизацию, супруг сразу же принял решение, что тоже пойдет защищать Родину. Тогда младшему ребенку не было и месяца, каждодневную помощь было ждать неоткуда, а супруг всегда всячески помогал мне в быту. Тогда он выбрал семью, отложив свое решение на какое-то время. Когда сыну исполнился год, супруг объявил о своем твердом намерении подписать контракт», — рассказывает она.

Фото: личный архив Марины

Марина понимала, что его ничто не удержит от участия в СВО и она должна уважать его выбор. Она приняла решение мужа и поддержала любимого супруга — помогла ему собраться и стойко провожала.

По словам Марины, супруг два года отслужил в армии в пограничных войсках. Эта своеобразная школа жизни помогла взрастить в нем такие качества, как упорство, стойкость, сдержанность и мужество. И он пошел на СВО не ради выплат, а посчитал это своим мужским долгом, его так воспитали родители — любить семью, любить Родину.

«Мой супруг очень сдержанный, скромный, ответственный, справедливый, спокойный. Он около года уже на СВО. Часто меня спрашивают, а изменился ли он на службе, — нет, он остался таким же смелым, честным, любящим мужем и отцом. В мае он приезжал в свой первый отпуск на две недели. Все это время мы провели вместе с семьей — много гуляли, много общались с родными, друзьями. За все это время службы они с товарищем пережили много трудностей. Можно сказать, что там они со многими стали как братья, и думаю, будут продолжать общение и после СВО, может, даже будем дружить семьями, чему я буду только рада», — делится Марина.

Фото: личный архив Марины

С супругом Марина почти ежедневно на связи — больше обмениваются сообщениями, созваниваться получается не всегда.

«Поначалу было очень тяжело без него, так как я всегда знала, что он на подхвате, учитывая, что младший был на грудном вскармливании и постоянно нуждался во мне. Старший на тот момент пошел уже во 2 класс, с ним тоже нужно было делать уроки. Было очень тяжело, немало слез было пролито, приходилось готовить и стирать ночами. Сейчас смирилась с таким бешеным ритмом жизни, младший сын начал ходить в детсад — стало намного легче. Конечно, хочется, чтобы супруг был рядом с нами, хочется всегда чувствовать его поддержку, его мужское плечо, — говорит супруга бойца.

По папе очень скучает и Артем — у них очень крепкая связь, они на одной волне. Артем очень ждет, когда он вернется домой с победой.

«Мы с ним общаемся по телефону, говорит, что там у него все хорошо. Когда приезжал, вместе ходили на рыбалку. Он мне вот кепки подарил, я их теперь постоянно ношу. Рисунки ему рисую. Папу очень люблю и горжусь им!» — говорит старший сын бойца.

Фото: личный архив Марины

Муж о СВО рассказывает немного, но часто делится тем, как проходят дни в зоне боевых действий. Кстати, глава семейства выбрал себе позывной Чувашин, потому что вырос в чувашской деревне Алексеевка.

«Когда он добрался до места службы, узнавал, у кого какие позывные, к примеру, там был Татарин, а вот Чувашина не было, и он тогда выбрал себе такой позывной», — пояснила Марина.

По ее словам, мужу стабильно выплачивают зарплату, он является ветераном боевых действий. Марина, как и многие жены военнослужащих, занимается отправкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

«Я считаю, что в целом Татарстан отправляет очень много гуманитарной помощи, помогает нашим бойцам, не бросает их. Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров также всегда в первых рядах, сопровождает гуманитарные грузы, чувствуется большая помощь и семьям, нас одних не оставляют», — говорит Марина.

От всего сердца женщина благодарит всех друзей и родственников, кто поддерживает и помогает нам. «Я не одна жду мужа и молюсь, таких как я много, мы молимся за всех наших ребят, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны. Спасибо всем, кто ждет, верит и надеется!» — говорит супруга бойца.

Вот уже почти десять месяцев жизнь Марины — это ожидание звонков и сообщений от мужа. Она ждет его с нетерпением и верит, что он, как и многие другие бойцы, вернется с долгожданной победой живым и здоровым к своей семье.

Фото: из личного архива бойца

«Я никому заранее не говорил о своем намерении»

Житель Сармановского района РТ Рушан Исламов специально вернулся в отпуск, чтобы поддержать сына Рафаила при поступлении в вуз. Семья Исламовых с четырьмя детьми живет в поселке Джалиль.

Сын Рафаил, окончив среднюю школу, подал документы в Казанский федеральный университет на отделение физики, в будущем хочет стать инженером. В связи с участием отца в спецоперации сыну будут предоставлены преимущества при поступлении в учебное заведение. Он очень гордится отцом, хочет быть таким же решительным, смелым, как и он.

Рушан Исламов в 1994-1996 годах служил в отдельной бригаде специального назначения на Северном Кавказе. Сначала солдат отправили на учебу в Сибирь. После учебы в Екатеринбурге он проходил военную службу в Чечне. Из-за ранения был комиссован. Вернулся на родину в звании младшего сержанта, был награжден орденом Мужества. После прохождения лечения устроился на работу в управление «Джалилнефть».

В начале этого года Рушан Исламов, заключив военный контракт, уехал на СВО. Молодому человеку, участвовавшему в боевых действиях в Чечне, было нетрудно принять решение об отправке в спецоперацию.

«Я никому заранее не говорил о своем намерении. Поэтому мама, супруга, родственники и даже коллеги немного растерялись. Однако, зная о том, что у меня есть военный опыт, они не стали возражать, и поняли меня. На мое решение повлияла и мобилизация моего коллеги Рината Сулейманова. Сейчас служу с ним в одном полку. Временно исполняю обязанности командира взвода. Под моим командованием находятся 30 солдат. Наш командир батальона также участвовал в чеченской войне. И среди моих знакомых и друзей были те, кто отправился на спецоперацию. У меня сын подрастает, ему тоже предстоит военная служба. А я хочу, чтобы его служба была мирной, вот и подумал о его будущем», — рассказал боец.

Рушан Исламов поделился подробностями о своей службе и условиях проживания на передовой. По его словам, военная жизнь идет своим чередом, каждая минута там расписана.

«Мы уже привыкли к условиям жизни. Сами рыли окопы, благоустроили комнаты и живем там, построили баню. Топим печь-буржуйку. Мы сами готовим еду, угощаем друг друга. Приглашаем или сами идем в гости к соседним блиндажам. Постоянно поступает гуманитарная помощь из Татарстана, родных мест, близких, и мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в благое дело. К нам приехал сам глава района. Так как мы были на военном задании, не смогли с ним встретиться, но связались по телефону. Мы всегда чувствуем его заботу», — сказал Рушан.

Ежемесячно военнослужащим выплачивается 195 тысяч рублей, а Рушан Исламов, имея воинское звание, получает больше. Супруга Раушания работает тренером в спортивно-оздоровительном комплексе «Батыр». Она всегда чувствует внимание и поддержку со стороны руководства района и поселка.

Фото: из личного архива бойца

Наверное, нелегко будет вернуться обратно, постоянно спрашивают Рушана.

«Я не имею права не возвращаться, — твердо отвечает он. — Там меня ждут военные товарищи. Мы должны быть вместе до конца. Я ушел туда, чтобы было спокойно для будущего поколения. Вспоминая о том, как я попал в юности на войну, я переживаю теперь за сына. Пусть их поколение не увидит войн. Желаю сыну поступить на учебу и хорошо учиться, найти свое место в жизни», – отвечает он.

Высокая уверенность в завтрашнем дне, сплоченность, желание благополучно вернуться к своим семьям, близким делают сегодня мужчин и юношей, участвующих в спецоперации, еще сильнее. С Айратом Бакировым, работавшем врачом в Сармановской центральной районной больнице, они уехали вместе. Хотя и служат в отдельных местах, тем не менее товарищи всегда на связи.

«Мы все служим в разных направлениях, и у каждого из нас есть свои цели и задачи. Как у командира, у меня ответственности в два раза больше. Хотя и в отпуске, я все время поддерживаю связь со своими военнослужащими. Я хочу, чтобы они были в безопасности. Бывает, когда дня два-три они не выходят на связь, близкие ребят начинают волноваться, ищут их через друзей. Бывают разные времена, и главное — не надо паниковать. Может случиться и такое, что кто-то позвонит с незнакомого номера и передаст какое-то ложное сообщение. Я бы посоветовал в таких случаях не верить таким необоснованным звонкам. Бывают случаи и мошенничества. Лучше позвонить друзьям, командирам близких и узнать. Нельзя сразу впадать в депрессию», — советует опытный военнослужащий.

И с военными друзьями по Чечне он до сих пор общался и встречался, навещал их. Даже сейчас они поддерживают связь по телефону или переписываются в группе однополчан.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей.