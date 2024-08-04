«Вместо вазы – гильза»: активисткам из Челнов подарили цветы на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры группы «Своих не бросаем 16» — Екатерина Шульга, Гузель Гафиятуллина и Анна Артемьева из Набережных Челнов более двух лет собирают гуманитарную и адресную помощь нашим военнослужащим. Мало того, они посылки еще и сами отвозят бойцам, чтобы передать все лично в руки, доставить все в сохранности. Они привозят весточки защитникам Отечества от их родных, передают вещи от неравнодушных горожан и от себя лично. Сейчас смелые и красивые девушки собираются в очередную поездку. Они поделились интересными историями с передовой.

Администратор группы Екатерина Шульга рассказала историю о цветах, которые подарили им бойцы. Под вазу приспособили использованную гильзу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Тогда был обмен пленными. Раньше это, видимо, часто было, сейчас уже такое и не встречаем. И нас повезли на позиции, прямо к передку, то есть вот через 100-200 метров уже у нас были враги. Ходили, осматривали позиции, все их укрепы. Когда поднимаешься, у них там навес, связь, столики. Стоят мальчишки и мнутся с ноги на ногу. Так интересно. Смущаются и несут вот эту вазу. Здесь огромные тюльпаны, похожие на маки. Идут, а в глазах — смущение. Это было что-то. Мы, конечно, как девочки завизжали. Потому что, извините, здесь все везде зеленое, цвет хаки, черное, серое, и идут пацаны с этими огромными алыми тюльпанами. Естественно, мы их попросили расписать нам вазу. Как известно, оттуда тяжело что-то вывозится, тем более это был наш первый опыт», — поделилась Екатерина.

Также в коллекции девушек есть FPV-дроны — все трофейные.

«Мы хотим все это отвести в Национальный музей. Мы с ними подписали договор. Это все будет храниться вечно, и на экспозициях выставляться», — рассказала Екатерина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Администратор группы «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева поделилась, что они возят гуманитарную помощь больше двух лет. Отправили в зону спецоперации свыше 400 тонн. Это и адресные посылки, и гуманитарная помощь по заявкам. Заявки меняются в зависимости от сезона и обстановки на зоне СВО.

«Если в 2022 году у нас больше просили тепловизоры, допустим, тот же транспорт. Сейчас у нас все уходит в тему БПЛА, фронт двигается, строительство у нас всегда актуально. Строительные материалы, генераторы, укрывной материал для блиндажей, для укрепления позиций», — рассказала Артемьева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Девушки возят гуманитарную помощь сами раз в триместр. Взаимодействуют со всеми волонтерами республики и страны.

«Если выезжает фура с того же Нижнекамска, мы их дозагружаем. Мы едем, они нас дозагружают. Допустим, наш боец, раненный поступает на территорию РФ. Мы перехватываем его в госпитале, находим там волонтеров и закупаем все необходимое. Боец приходит с фронта буквально, ну одежду же, всю разрезают, мы его одеваем, телефон берем элементарно. Поддерживаем, до полного выздоровления, он у нас всегда на связи. В отпусках они приходят к нам сюда в гости», — поделилась Анна.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Администратор «Своих не бросаем 16» Гузель Гафиятуллина вспоминает, что первая поездка была самая запоминающаяся. Активистки тогда поехали к военным батальона «Тимер».

Девушка вспоминает, что в первую поездку города и дороги были разрушены, а сейчас они наблюдают за восстановлением регионов, как «вырастают» дома, дороги.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«По началу, да, было очень любопытно все. Адреналин, страха не было. Чем больше ездим, тем больше хочется ездить, поддержать ребят. Они уже как братья, братской любовью их поддерживаем. Их семьи всегда 24 на 7 на связи. Очень рады они сладостям. Соответственно, мужчины, как дети, они любят сладкое, чай пить. У нас девочки „Вкус дома НЧ“ готовят чаи, сами фасуют. Бойцы любят витаминные чаи», — рассказала волонтер.

По ее словам, передовая закаляет характер мужчин.

«Ребята очень сплоченные. За два года люди меняются — ребята, солдаты меняются. Даже самые молодые — они становятся смелыми мужчинами», — поделилась наблюдениями Гузель.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активистки уверены в мужчинах и победе.

«Боевой дух у ребят только крепчает. Тыл — мы все им помогаем. У нас огромная команда. Это и вязальщицы, и масксети делают, и супы сушат, поэтому однозначно с таким тылом победа будет за нами. У нас уже есть план: в день Победы, когда они все вернутся, мы здесь накроем столы под открытым небом. Всех пригласим: и всех тех, кто в тылу, и ветеранов, и раненных, и пришедших с Победой бойцов — да, и закатим пир на весь мир», — поделились волонтеры.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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