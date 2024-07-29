«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане

Фото: предоставлено Ранилей Алиулловой

«Прожили два десятка лет, а сейчас решили узаконить свой брак»

В районном отделе ЗАГС в селе Старое Дрожжаное состоялась церемония бракосочетания военнослужащего по контракту Ивана Шемеева и его избранницы Тамары Юмановой.

Поздравить их приехал глава района Марат Гафаров. Он выразил искренние пожелания паре, вручил памятные подарки и свидетельство о браке.

«Прожили два десятка лет, а сейчас решили узаконить свой брак. Ждем окончательного возвращения Ивана с СВО. Конечно, очень переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Тамара.

Они стали жить вместе 22 года назад, но отношения не узаконили. Тамара родом из соседнего Шемуршинского района Чувашской Республики, работает в детском саду, ей 52 года. Ивану Шемееву 63 года. Он родом из села Чувашское Дрожжаное. Учился там же.

В последние годы работал в области дорожного строительства. А в ноябре прошлого года заключил контракт с Минобороны и ушел на военную службу. В настоящее время участвует в специальной военной операции.

Фото: предоставлено Ранилей Алиулловой

Решающим фактором для Ивана послужило участие в спецоперации сына Олега.

«Бывают разные периоды военной жизни – и легкость, и тяжесть. А если мы, сыны Родины, защитники Отечества, сами выбрали этот путь, надо твердо стоять, быть сильными, прежде чем добиваться победы», — сказал Иван Шемеев.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Приехал — и сразу на выписку»

В семье Князя родилась дочка. Военнослужащий с таким позывным стал многодетным папой. Теперь у супругов один сын и две дочери. К радости его родных и близких, бойцу разрешили приехать в Набережные Челны, чтобы присутствовать на выписке.

Когда Чулпан вышла с новорожденной дочерью, сдержать слезы не могли ни мама, ни ее дети, ни муж. Но это слезы счастья, что все сложилось так, как они хотели, сообщили супруги. Особенно их радовал тот факт, что папа успел приехать на выписку жены и ребенка. Мужчина сразу направился в роддом.

«Приехал я сегодня. Только заехал, получается, вот где-то часа в два, после обеда, и сразу сюда пришел на выписку. Эмоции, конечно уж. Это третий ребенок у меня. Очень рад», — поделился он.

«Это невероятное счастье. У нас сегодня не один праздник, у нас тройной праздник — рождение дочки и то, что отпустили мужа. Я уже не верила этому, что, возможно, такое произойдет, но это произошло. И выписка: родные, и близкие рядом. Это огромнейший праздник, счастье для нас», — поделилась супруга бойца.

Военнослужащий был в отпуске весной. А сейчас смог приехать на рождение дочери. На передовой защитник Отечества находится почти два года. Служит вместе с родным братишкой.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Два сына, вместе служат они. Хорошо служат. Я горжусь своими сыновьями. И они сказали: „Родина зовет, мы должны служить“», — рассказал Дмитрий, папа военнослужащих.

По словам сестры Альбины, братья сразу пошли служить Родине, ничего не побоялись.

«И дед служил на войне, папа в Венгрии служил. Я очень горжусь своими братьями. Они до сих пор служат. Я желаю им здоровья и чтобы вернулись скорее здоровыми», — сказал челнинка.

Разделили счастье с молодыми родителями самые близкие и родные. На выписку пришли их родственники, друзья, коллеги и многие другие.

«Сегодня самый счастливый день у нас. У меня по счету пятая внучка родилась. И зять успел приехать. Молодец, постарался. Она уж счастливая, самая счастливая. И мы счастливые», — отметила Гузель, мама Чулпан.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также обратился к присутствующим и мэр города Наиль Магдеев. «У нас есть хорошая, добрая наша общегородская челнинская традиция. Мы приезжаем для того, чтобы еще раз здесь поблагодарить наших воинов, поблагодарить их самых близких людей, жен за терпение, выдержку. Порадоваться вместе большому яркому событию», — сказал он.

А еще родителям вручили подарки. От республики они получили полный комплект для новорожденного со всем необходимым. От Челнов это конверт со 100 тыс. рублей. Еще столько же от предприятий, где трудятся супруги.

Фото: предоставлено Кириллом Давкаевым

«Нам есть за кого бороться, есть за что биться!»

Сергей и Валерия Коробейниковы написали письма неизвестному им солдату и вместе с посылкой отправили на СВО. Валерия нарисовала танк, Сережа — кораблик.

«Мы вами гордимся! Возвращайтесь быстрее!» — подписали рисунки дети.

Эти письма получил боец из Нижнекамска с позывным Римлин. Будучи в отпуске он решил навестить детей. В гостиной Коробейниковы накрыли для дорогого гостя праздничный стол.

Фото: предоставлено Кириллом Давкаевым

«Союз добровольцев Донбасса привозит нам помощь, и в один из приездов они передали мне посылку от семьи Коробейниковых. Письма и рисунки Сережи и Валерии вместе с фотографией своей жены я носил под броней. На одном задании нашу группу накрыли „птички“ (беспилотные летательные аппараты, — прим. Т-и). У меня все лицо, руки, ноги были обожжены. Все на мне сгорело! Когда меня вытащили, я в первую очередь спросил про письма ребят и про фотографию. Мне сказали, что нет этого ничего. В госпитале уже решил, что обязательно приеду к ребятам за новыми письмами. Друзья помогли найти их адрес», — рассказал солдат.

Фото: предоставлено Кириллом Давкаевым

В это время сидевшие рядом дети внимательно разглядывали гостя. Боец приехал в форме, на руках следы от ожогов.

«Не ожидал, что будет такая встреча. Я в полном шоке! Мы просто очень любим Родину и поддерживаем наших солдат, поэтому им отправили письма и посылки», — поделился восьмилетний Сережа.

«Мы написали их зимой, даже не знали, что они дошли. Написали письма, чтобы солдаты не сдавались, воевали за нас!» — поддержала брата сестра Валерия.

Римлин подарил ребятам шевроны и знамя военной разведки, а те, в свою очередь, — кулоны на удачу.

«Все детские письма, откуда бы они ни пришли, мы храним, они придают нам боевой дух. Эти письма у меня были первые. За счет их энергии, добрых слов так и получилось, что я оказался в госпитале, а не погиб. С таким поколением победа будет точно за нами! Нам есть за кого бороться, есть за что биться!» — рассказал солдат.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.