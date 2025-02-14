«С детства влюблен в военную жизнь»: бойца из Татарстана поддерживают родные и земляки

Тринадцать жителей Старобугадинского сельского поселения Актанышского района Татарстана участвуют в специальной военной операции. Один из них, Данис Султанов, сейчас восстанавливается после ранения в Санкт-Петербурге. Несмотря на испытания, семья Даниса и его земляки не остаются одни в этой ситуации.

Данис вырос на глазах у односельчан. Теперь его биография представлена на стенде «Ил хакын ир даулар», установленном в Старобугадинском Доме культуры. Данис запечатлен в военной форме, на фотографии он стоит среди других бойцов спецоперации.

Данис родился 9 августа 1993 года в селе Новые Бугады. С 2000 по 2009 год учился в Бугадинской школе, а затем поступил в профессионально-техническое училище в селе Актаныш. В 2012 году он прошел срочную службу в одной из частей Военно-воздушных сил, дислоцированной в Екатеринбурге. После демобилизации в 2013 году вернулся в родное село и работал мастером по изготовлению окон в селе Новое Алимово.

Когда осенью 2022 года началась частичная мобилизация, Данис в числе первых отправился на передовую. В 2023 году он был ранен и проходил лечение в самарском госпитале, но затем вернулся на передовую. В конце 2024 года его подразделение вновь попало под огонь противника, и Данис выжил только благодаря бесстрашию товарища, который оказал ему помощь в самый критический момент. Раненого татарстанца сначала лечили в Белгороде, а затем перевели в Санкт-Петербург.

Мать Даниса, Филиза Султанова, рассказала, что сын с детства мечтал о службе в армии. «Данис был влюблен в военную жизнь. Ему всего 18 лет, и он с нетерпением ждал, когда сможет отправиться служить. Когда началась СВО, он даже не раздумывал, идти ли на фронт. Мы все переживаем за него, но верим, что он справится. Я желаю, чтобы эта война как можно скорее закончилась, а наши дети вернулись домой живыми и здоровыми», – заметила она.

Жители Старобугадинского поселения не забывают бойцов-односельчан. На днях была собрана сумма в 120 тыс. рублей на шефскую помощь, которая будет отправлена в зону спецоперации. Филизе Султановой также оказали финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.

Глава Старобугадинского исполкома Рания Ахметова передала семейству Султановых добрые слова и пожелания крепкого здоровья, выразив уверенность, что Данис преодолеет все трудности. «Мы гордимся нашими героями, – сказала она. – Их мужество и самоотверженность вдохновляют нас всех. Мы будем поддерживать их до конца, чтобы они чувствовали, что не одни в своей борьбе».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.