Казанца, в квартире которого произошел пожар, обвиняют в попытке убийства полицейских

Жителя Казани, в квартире которого случился пожар сегодня днем, подозревают в попытку убийства сотрудников полиции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. В результате случившегося пожара никто не пострадал. Мужчину задержали, в скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить его под стражу.

На задержанного завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о пожаре, который произошел во время обыска в одном из жилых домов на улице Батыршина. Мать виновника пожара рассказала, что ее сын с детства увлекался пиротехникой.