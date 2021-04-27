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Ру Тат
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27 апреля 2021  15:10
Алина Файзрахманова

В горевшем жилом доме в Казани вновь пошел дым из окон из-за тления

В горевшем жилом доме в Казани вновь пошел дым из окон из-за тления
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В жилом доме на улице Батыршина из-за тления сгоревших обломков из окон выходит дым, а жильцов в очередной раз выводят на улицу. На место инцидента уже подоспели пожарные.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в этом многоквартирном доме начался пожар, пожарные спасли пятерых жильцов.

Как сообщили в МВД по РТ, возгорание началось во время обысков в одной из квартир, у хозяина которой обнаружили порох, патроны и прочие взрывоопасные вещества. В какой-то момент эти вещества загорелись, однако в скором времени пожар удалось потушить.

 

пожар эвакуация при пожаре
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