В горевшем жилом доме в Казани вновь пошел дым из окон из-за тления

В жилом доме на улице Батыршина из-за тления сгоревших обломков из окон выходит дым, а жильцов в очередной раз выводят на улицу. На место инцидента уже подоспели пожарные.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в этом многоквартирном доме начался пожар, пожарные спасли пятерых жильцов.

Как сообщили в МВД по РТ, возгорание началось во время обысков в одной из квартир, у хозяина которой обнаружили порох, патроны и прочие взрывоопасные вещества. В какой-то момент эти вещества загорелись, однако в скором времени пожар удалось потушить.