Рябков оценил переговоры с США по гарантиям безопасности

Прошедшие в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными и профессиональными. Так оценил встречу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию.

«Разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что во время переговоров российская сторона подчеркнула: нерасширение НАТО на восток — это императив. Без продвижения обсуждения по данной теме рассмотрение других пунктов гарантий будет находиться под вопросом.