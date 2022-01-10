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Политика
10 января 2022  19:44

Рябков оценил переговоры с США по гарантиям безопасности

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Прошедшие в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными и профессиональными. Так оценил встречу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию.

«Разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что во время переговоров российская сторона подчеркнула: нерасширение НАТО на восток — это императив. Без продвижения обсуждения по данной теме рассмотрение других пунктов гарантий будет находиться под вопросом.

#сергей рябков #переговоры #Россия и США
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