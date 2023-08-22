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Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В своей речи российский лидер обратил внимание на то, что РФ по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию, «несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы».
Глава государства также предположил, что федеральный бюджет за III квартал будет сведен с профицитом, а в целом по итогам 2023 года бюджетный дефицит не превысит запланированных 2%.
Кроме того, Путин поручил Банку России и Правительству страны активнее бороться с волатильностью рубля и сдерживать рост цен.
Вместе с тем Президент назвал динамику роста заработных плат одним из ключевых показателей эффективности руководителей регионов.
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