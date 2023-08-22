Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своей речи российский лидер обратил внимание на то, что РФ по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию, «несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы».

Глава государства также предположил, что федеральный бюджет за III квартал будет сведен с профицитом, а в целом по итогам 2023 года бюджетный дефицит не превысит запланированных 2%.

Кроме того, Путин поручил Банку России и Правительству страны активнее бороться с волатильностью рубля и сдерживать рост цен.

Вместе с тем Президент назвал динамику роста заработных плат одним из ключевых показателей эффективности руководителей регионов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ.