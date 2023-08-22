Путин назвал динамику зарплат одним из ключевых показателей эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Динамика роста заработных плат является одним из ключевых показателей эффективности руководителей регионов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства обратил внимание на то, что если в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1%, то в первом полугодии этого года они выросли на 4,7%. «Конечно, это усредненные данные, <…> тем не менее это показатель», — добавил Путин, уточнив, что средняя по экономике заработная плата увеличилась сопоставимо — на 4,2%.

«Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах. Динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации — это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры», — подчеркнул Президент.

Российский лидер также напомнил, что заработные платы бюджетников должны расти сопоставимыми темпами. И в текущем, 2023 году они должны соответствовать средней по региону, уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-20 регионов по доле работников с высокими зарплатами.