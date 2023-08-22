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Путин назвал динамику зарплат одним из ключевых показателей эффективности глав регионов
Динамика роста заработных плат является одним из ключевых показателей эффективности руководителей регионов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства обратил внимание на то, что если в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1%, то в первом полугодии этого года они выросли на 4,7%. «Конечно, это усредненные данные, <…> тем не менее это показатель», — добавил Путин, уточнив, что средняя по экономике заработная плата увеличилась сопоставимо — на 4,2%.
«Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах. Динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации — это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры», — подчеркнул Президент.
Российский лидер также напомнил, что заработные платы бюджетников должны расти сопоставимыми темпами. И в текущем, 2023 году они должны соответствовать средней по региону, уточнил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-20 регионов по доле работников с высокими зарплатами.
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