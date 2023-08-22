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Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию
Россия, по данным 2022 года, вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего от западных экспертов, Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед и обогнала Федеративную Республику Германия – по паритету покупательной способности, по объему экономики», – доложил глава государства.
Напомним, в начале августа Всемирный банк опубликовал ежегодный доклад, по которому стало известно, что по уровню роста ВВП наша страна оказалась на пятом месте в мире.
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