Путин поручил Правительству и ЦБ активнее поддерживать курс рубля

Фото: kremlin.ru

Банк России и Правительство страны должны активнее бороться с волатильностью рубля. Также им следует сдерживать рост цен, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«<…> за последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность. <…> Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», — подчеркнул Президент.

По мнению главы государства, речь должна идти, в частности, об «ограничении непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике», контроле над оттоком капитала, мониторинге поведения основных участников финансового рынка. «Мы недавно об этом с вами говорили, с некоторыми коллегами говорили, обсуждали эти вопросы», — уточнил он.

Позднее, ближе к концу своей речи, Путин упомянул необходимость борьбы с ростом цен. «Объективные данные показывают, хочу обратить на это внимание <…>, что инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план», — сказал российский лидер.

«Прошу коллег из Правительства и Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас», — убежден Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по информации газеты «Ведомости» российские власти договорились пока не ужесточать валютный контроль.