Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин ожидает, что бюджет за июль — сентябрь будет сведен с профицитом
Федеральный бюджет по итогам 2023 года может быть сведен с запланированным дефицитом примерно в 2% ВВП. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
За июль — сентябрь бюджет РФ будет сведен с профицитом. По итогам года превышение расходов над доходами может составить запланированные 2% ВВП, уверен глава российского государства.
Согласно предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января — июля составил 2 трлн 817 млрд рублей (1,8% ВВП), что меньше запланированных 2 трлн 925,3 млрд (2% ВВП).
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предполагал, что дефицит бюджета РФ в 2023 году составит от 2 до 2,5% ВВП.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»