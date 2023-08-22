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Экономика 22 августа 2023 17:50

Путин ожидает, что бюджет за июль — сентябрь будет сведен с профицитом

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Путин ожидает, что бюджет за июль — сентябрь будет сведен с профицитом
Фото: kremlin.ru

Федеральный бюджет по итогам 2023 года может быть сведен с запланированным дефицитом примерно в 2% ВВП. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

За июль — сентябрь бюджет РФ будет сведен с профицитом. По итогам года превышение расходов над доходами может составить запланированные 2% ВВП, уверен глава российского государства.

Согласно предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января — июля составил 2 трлн 817 млрд рублей (1,8% ВВП), что меньше запланированных 2 трлн 925,3 млрд (2% ВВП).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предполагал, что дефицит бюджета РФ в 2023 году составит от 2 до 2,5% ВВП.

#Владимир Путин #федеральный бюджет
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