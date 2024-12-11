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Политика 11 декабря 2024 14:47

Рустам Минниханов посетил резиденцию Премьер-министра Малайзии

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Рустам Минниханов посетил резиденцию Премьер-министра Малайзии
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов по личному приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетил его резиденцию. Встреча состоялась после заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В беседе затронуты совместные проекты и подведены итоги заседания группы, которое, будучи его председателем, провел Рустам Минниханов.

По мнению Анвара Ибрагима, такой формат работы очень важен. Он поблагодарил собеседника за то, что мероприятие состоялось в Малайзии.

В свою очередь, Раис РТ поблагодарил малайзийского Премьера за участие в заседании.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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#Рустам Минниханов #Малайзия #группа стратегического видения россия - исламский мир
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