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Рустам Минниханов посетил резиденцию Премьер-министра Малайзии
Раис Татарстана Рустам Минниханов по личному приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетил его резиденцию. Встреча состоялась после заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В беседе затронуты совместные проекты и подведены итоги заседания группы, которое, будучи его председателем, провел Рустам Минниханов.
По мнению Анвара Ибрагима, такой формат работы очень важен. Он поблагодарил собеседника за то, что мероприятие состоялось в Малайзии.
В свою очередь, Раис РТ поблагодарил малайзийского Премьера за участие в заседании.
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