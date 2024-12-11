Рустам Минниханов посетил резиденцию Премьер-министра Малайзии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов по личному приглашению Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетил его резиденцию. Встреча состоялась после заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В беседе затронуты совместные проекты и подведены итоги заседания группы, которое, будучи его председателем, провел Рустам Минниханов.

По мнению Анвара Ибрагима, такой формат работы очень важен. Он поблагодарил собеседника за то, что мероприятие состоялось в Малайзии.

В свою очередь, Раис РТ поблагодарил малайзийского Премьера за участие в заседании.