Минниханов — мусульманским странам: Нужен правильный вектор развития человечества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас, когда многополярность является уже объективной реальностью, важно сформировать правильный вектор развития человечества. Миропорядок должен быть основан на равенстве, справедливости, национальных традициях и ценностях, заявил председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что выбор Малайзии для проведения выездного заседания группы не случаен — эта страна вносит большой вклад в процессы создания устойчивого многополярного миропорядка.

«В нашей стране проживает более 20 миллионов мусульман, а ислам является важной частью многонационального и многоконфессионального российского общества», — обратил внимание руководитель республики.

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Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он выразил обеспокоенность ситуацией в ряде стран, в которых нарастают кризис, давление и санкции из-за вмешательства коллективного Запада. В связи с этим все ярче становится необходимость формирования правильного вектора развития человечества.

«Важным вкладом в этот процесс и выработку необходимых решений стало председательство Российской Федерации в объединении БРИКС. Организованный под председательством Президента России Владимира Путина и проходивший под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" казанский саммит стал ярким мировым событием, которое открыло новую страницу в международных отношениях», — подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О важности саммита и высоком интересе к нему говорит и то, что в дни его проведения Казань посетили делегации 36 стран и шести международных организаций. Причем 24 страны были представлены лидерами государств. Объединение вызывает все больший интерес — о желании присоединиться к нему заявили свыше 30 стран, 13 по итогам саммита получили статус партнера.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди участников мероприятия в Казани 22-24 октября были и лидеры, представители 16 мусульманских государств. Три ведущие исламские страны входят в БРИКС — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, а партнерами стали еще пять, в том числе Малайзия.

«Это, безусловно, подчеркивает рост влияния, политических и экономических возможностей исламских государств», — сказал руководитель РТ.

Он напомнил, что на страны БРИКС приходится более 30% территорий всего мира и 45% мирового населения. Участники объединения добывают 40% нефти и экспортируют порядка четверти от общего объема товаров.

В заключение Рустам Минниханов напомнил слова Президента России Владимира Путина, который не раз подчеркивал, что БРИКС не направлено против кого-то и не стремится стать подменой для ООН. Оно развивается для обеспечения новых возможностей странам-участницам и устойчивого развития планеты.

Говоря о роли исламского мира, Рустам Минниханов подробно остановился на Малайзии. Он отметил, что предстоящее председательство страны в 2025 году в АСЕАН будет способствовать укреплению региональной безопасности, поступательному взаимодействию в сфере экономики и социально-культурного сотрудничества.

В состав делегации Татарстана, прибывшей с визитом в Малайзию, также вошли представители духовенства: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.