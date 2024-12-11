Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения

Фото: rais.tatarstan.ru

В настоящее время мусульманские страны сталкиваются со множеством внутренних и внешних проблем, в том числе терроризмом, исламофобией, неравенством, с проблемой сохранения своих ценностей и своей идентичности в условиях глобализации. В противовес Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, заявил на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» ее председатель — Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что отношения с мусульманскими странами будут развиваться в разных областях: в торговле и инвестициях, сфере культуры, образования, молодежной политики, науки и других. Это позволит не только укрепить отношения между сторонами, но и способствовать устойчивому развитию и обеспечению международной безопасности. Этому в том числе поспособствует председательство Малайзии в АСЕАН в 2025 году.

«Значимый фактор укрепления отношений России и стран Организации исламского сотрудничества — международные молодежные связи. Данную работу мы ведем вместе с Молодежным форумом ОИС. Детские и молодежные проекты, в основе которых дружба и общие ценности, со временем становятся основой для построения многополярного и устойчивого мира», — подчеркнул председатель группы.

Так, развивается международная сеть школьных клубов дипломатии, благодаря которой подростки из разных государств обретают друзей из различных стран, знакомятся с традициями, а также с языком и культурой друг друга. В настоящее время создано более 200 школ в 20 странах мира.

«Татарстан был одним из инициаторов создания в 2006 году Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Проведена большая работа по укреплению связей нашей страны с мусульманскими государствами», — продолжил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что ежегодно в столице Татарстана проводится Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В 2024 году его участниками стали более 20 тысяч представителей 87 стран. Большой вклад в это направление также вносит деятельность Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Организуется Казанский Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и молодых лидеров стран ОИС.

«Будем рады видеть вас и ваши делегации на этих мероприятиях в следующем году», — заключил Раис Татарстана.