Минниханов: Путь коллективного Запада тупиковый и вредит всему миру

Ситуация на Ближнем Востоке, в Африке, Палестине, Украине, Тайване и других горячих точках — это результат неправомерного вмешательства коллективного Запада. Путь, которому он следует, стремясь сохранить свою гегемонию, тупиковый и вредит всему миру, заявил на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии ее председатель — Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы видим, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта ведет к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока, втягивая в воронку противостояния всё большее число стран. Путь к нормализации в данном регионе хорошо известен — это прекращение кровопролития; создание условий для политического урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе и образование независимого палестинского государства», — подчеркнул руководитель РТ.

В попытках сохранить влияние Запад не гнушается никакими средствами — от шантажа до изобретения новых форм неоколониализма в отношении Глобального Юга, использует подмену понятий и демонстрирует абсолютную нетерпимость к альтернативным точкам зрения.

«Это тупиковый путь, который вредит всему миру. Нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность на планете, позволит странам гармонично и свободно развиваться, создаст равные и конкурентные условия, а также новые возможности для всех государств, наций и народов», — заявил он и призвал здоровые силы и народы к формированию правильного вектора развития, который будет основан на равенстве, справедливости, национальных ценностях и традициях.