Премьер Малайзии встревожен ростом антимусульманских действий в Европе

В Европе наблюдается тревожный рост целенаправленных действий, направленных против мусульманских общин. Об этом на выездном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

«Подстрекательская риторика и пропаганда усилили недоверие, разделение и насилие», — подчеркнул он.

Ибрагим напомнил об осквернении мечетей в Европе, преследованиям в отношении мусульман.

С другой стороны, набирают темпы сотрудничества мусульманского мира и России в разных областях.

«Малайзия — мировой лидер в области исламских финансов. Мы создали надежную экосистему институтов, отвечающих требованиям шариата и стимулирующих финансовые инновации. Россия с ее значительным мусульманским населением готова воспользоваться преимуществами исламского банкинга. Это содействует совместным проектам и привлечению инвестиций из стран с мусульманским большинством», — привел пример Премьер-министр Малайзии.

Он подчеркнул, что справедливость и многополярность невозможны без убежденности и единства.

«Эта встреча не просто возможность для диалога, но и призыв к действию. Это возможность выполнить нашу миссию», — уверен Премьер.

В укреплении сотрудничества между Россией и странами мусульманского мира, подчеркнул Анвар Ибрагим, сыграл важную роль председатель Группы стратегического видения, Раис Татарстана Рустам Минниханов, добавил он.

«Раис Республики Татарстан — мужественный человек, как и весь народ Татарстана», — подчеркнул Анвар Ибрагим.