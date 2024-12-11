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Премьер Малайзии встревожен ростом антимусульманских действий в Европе
В Европе наблюдается тревожный рост целенаправленных действий, направленных против мусульманских общин. Об этом на выездном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
«Подстрекательская риторика и пропаганда усилили недоверие, разделение и насилие», — подчеркнул он.
Ибрагим напомнил об осквернении мечетей в Европе, преследованиям в отношении мусульман.
С другой стороны, набирают темпы сотрудничества мусульманского мира и России в разных областях.
«Малайзия — мировой лидер в области исламских финансов. Мы создали надежную экосистему институтов, отвечающих требованиям шариата и стимулирующих финансовые инновации. Россия с ее значительным мусульманским населением готова воспользоваться преимуществами исламского банкинга. Это содействует совместным проектам и привлечению инвестиций из стран с мусульманским большинством», — привел пример Премьер-министр Малайзии.
Он подчеркнул, что справедливость и многополярность невозможны без убежденности и единства.
«Эта встреча не просто возможность для диалога, но и призыв к действию. Это возможность выполнить нашу миссию», — уверен Премьер.
В укреплении сотрудничества между Россией и странами мусульманского мира, подчеркнул Анвар Ибрагим, сыграл важную роль председатель Группы стратегического видения, Раис Татарстана Рустам Минниханов, добавил он.
«Раис Республики Татарстан — мужественный человек, как и весь народ Татарстана», — подчеркнул Анвар Ибрагим.
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