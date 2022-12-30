Руководство РТ исполнило мечту юного альметьевца – ему подарили клюшки для следж-хоккея

Благодаря акции «Елка желаний» исполнилась мечта еще одного юного жителя Татарстана – 12-летнего Александра Ларькова из Альметьевска. Мальчик с диагнозом ДЦП занимается в группе детского адаптивного хоккея, и на Новый год он мечтал получить именные клюшки для следж-хоккея.

Саша не просто занимается слэдж-хоккеем и очень любит этот вид спорта – он стал лучшим игроком своей команды в одной из игр в Сочи на IV Всероссийском фестивале адаптивного хоккея. Сейчас команде всего год, ребята очень дружные и трудолюбивые, на тренировки встают даже в пять утра.

Подарок от руководства республики юному Саше на церемонии в ледовом дворце «Спутник» вручил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму АМР Дмитрий Бакалдин. «Александр загадал получить клюшки для следж-хоккея, он сегодня получил именные. Его глаза просто светились», – рассказал он.

Все ребята из адаптивной хоккейной группы получили сладкие подарки.

Кроме того, в этот день паралимпийцу Айрату Хамзину вручили знак мастера спорта. «Получить звание мастера международного класса – это просто верх всего. Потому что для этого необходимо быть как минимум призером каких-то всемирных международных соревнований. Так вот, Айрат добился такого успеха в составе команды «Феникс Подмосковье». Сейчас он с радостью приезжает в Альметьевск, делится опытом с ребятами, они его прекрасно знают», – рассказал Дмитрий Бакалдин.

Напомним, накануне руководство Татарстана исполнило новогоднее желание девятилетнего мальчика из Казани Станислава Малова, который мечтал встретиться с хоккейным клубом «Ак Барс».

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится по инициативе Президента Владимира Путина с 2018-го года. Она позволяет исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот. Сам Путин также традиционно принял участие в акции.

Присоединился к акции и Президент Татарстана Рустам Минниханов – 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — еще три елочных шара с детскими мечтами. Кроме того, накануне «Татар-информ» сообщил, что Президент РТ в рамках акции подарил сыновьям участника СВО «умные» колонки.