Кабмин РТ исполнил желание мальчика, мечтавшего о встрече с хоккеистами «Ак Барса»

Правительство Татарстана исполнило новогоднее желание девятилетнего мальчика из Казани Станислава Малова, который мечтал встретиться с хоккейным клубом «Ак Барс» и написал об этом на «Елку желаний». Сегодня он посетил тренировку клуба, получил в подарок джерси и автографы игроков.

«Я люблю „Ак Барс“, потому что это хорошая команда. Хочу, чтобы в этом году они выиграли плей-офф. Я смотрю хоккей с 2019 года. Мой любимый игрок — Александр Радулов, он хорошо играет. Я знаю всех игроков по номерам. Я очень рад, что встретился с ними», — поделился мальчик.

Юный фанат смог понаблюдать за хоккеистами во время тренировки, а затем получил подарки от тренера клуба Зинэтулы Билялетдинова. Среди прочих Станислав получил игровой свитер с 16 номером.

Любовь к хоккею к мальчику перешла от его родителей. Они познакомились на одном из матчей и посещают их вместе до сих пор, рассказал отец Станислава Сергей Малов.

«Эта встреча запомнится сыну на всю жизнь. Это было его заветное желание. Ему не нужны были игрушки, он очень хотел увидеть своих любимых игроков. Мы с супругой активные болельщики и познакомились на хоккее в 2009 году. Мы передали ему эту эстафету, я думаю, он передаст ее и своим детям», – сообщил он.

Мальчик очень любит хоккей и хочет сам играть, но не может по состоянию здоровья. У него детский церебральный паралич, но, несмотря на это, он учится в обычной школе и увлекается плаванием.

По словам его мамы, Ольги Овчинниковой, мальчик смотрит все матчи и заранее оповещает родителей, чтобы на это время они не строили никаких планов.