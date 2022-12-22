Путин исполнит новогоднюю мечту мальчика из Запорожья

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области – побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. На елке висят открытки разных цветов: синие – с желаниями детей военнослужащих, зеленые – с желаниями детей, проживающих в новых субъектах России, и красные открытки с желаниями детей с особенностями здоровья.

Путин снял с дерева три открытки, передает РИА Новости. Восьмилетний мальчик из Запорожской области написал. Что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

«Но дом Деда Мороза-то не в Крыму», – удивился Путин. В ответ ему пояснили, что это два разных желания.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», – ответил Президент.

Напомним, сегодня участие в акции принял также Президент РТ Рустам Минниханов. Он исполнит три желания ребят, один из которых попросил лыжи, другой – синтезатор и третий – набор для игры в футбол.

Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе» для помощи детям в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из малообеспеченных семей и детям-сиротам. В этом году она проводится уже в четвертый раз.