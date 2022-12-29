«Елка желаний»: Президент Татарстана подарил сыновьям участника СВО «умные» колонки

Новогодние желания сыновей участника СВО из Казани исполнил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. В конце 2022 года школьники стали участниками акции «Елка желаний» и попросили у Деда Мороза «умные» колонки.

«Если скучно, с Алисой всегда можно пообщаться. А еще она может помочь с домашними заданиями, если будут тяжелые примеры по математике», – говорит 13-летний Айназ.

Его девятилетний брат Карим тоже любит общаться с «умной» колонкой и слушать новогодние детские композиции. Мальчики не ожидали, что их желания так быстро исполнятся. «Умные» колонки, а также рюкзаки в форме зайцев с конфетами им привез домой глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«„Елка желаний“ — замечательная акция, когда неравнодушные люди выбирают желания детей и исполняют их. „Елки желаний“ в Казани находятся в нескольких местах — в гостинице „Корстон“, администрациях районов, Комитете по делам детей и молодежи, у здания исполкома Казани», — сказал гость.

Желания мальчиков выбрал Президент Татарстана. Глава районной администрации считает, что воплощать детские мечты в жизнь очень важно, потому, что ребята должны верить в чудо.

Мама детей Альбина рада за сыновей. Женщина рассказала, что главу семейства мобилизовали еще в конце сентября. Они иногда общаются по телефону. Альбина ждет возращения мужа, мечтает вместе с ним прожить долгую и счастливую жизнь, переехать в деревню, вырастить сыновей и воспитать внуков. Мальчики тоже очень ждут возвращения папы.

«Желаю, чтобы папа побыстрее вернулся домой с победой, живым и здоровым», – говорит Карим.

Всего в этом году в Приволжском и Вахитовском районах Казани будет исполнено около 70 детских желаний, в целом по Казани – 1,8 тыс. На «Елке желаний» иногда встречаются необычные просьбы. К примеру, дети не просят у Деда Мороза подарки, а хотят прокатиться на «КАМАЗе» или снегоуборщике. Открытки с пожеланиями на елках снимают все желающие – чиновники, меценаты, благотворители.

Напомним, что участие в акции принял и Президент России Владимир Путин. Благодаря ему девочка из Запорожской области смогла побывать в Крыму и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.