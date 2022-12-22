Минниханов в Москве принял участие во всероссийской акции «Елка Желаний»

Сегодня в Москве Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка Желаний». Как сообщает представитель «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева, он снял с елки три шара с желаниями детей.

Егор из Луганской народной республики попросил на Новый год лыжи, Азалия из Татарстана – синтезатор, а 11-летний Кирилл хочет получить в подарок набор для игры в футбол. «Все желания детей выполним, без задержек!» – сказал Минниханов.

Елки с желаниями детей установили в московском Кремле. Как сообщают российские СМИ, главы регионов и федеральные министры за один час разобрали все пожелания детей на кремлевских елках.

Ранее Минниханов уже принял участие в акции в Татарстане.

Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.