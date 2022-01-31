Руководитель исполкома Казани: Совещания проводим максимально в Zoom

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сегодня на деловом понедельнике напомнил о необходимости проводить совещания в онлайн-режиме. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в целом по стране и в Татарстане, включая его столицу, в частности.

«Сейчас технические возможности позволяют проводить совещания в онлайн-режиме, в Zoom, — сказал Гафаров, обращаясь к участникам традиционного аппаратного совещания в мэрии города. — Работаем плотно, но еще раз обращаюсь ко всем — совещания максимально в Zoom проводим».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что половина сотрудников мэрии Казани отправлена на дистанционную работу. «На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и жизнеобеспечении города», — отмечала пресс-служба мэрии.

Еще 21 января Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный формат работы и проведения совещаний Правительство страны и федеральные органы власти.

По данным на вчерашний день, в Татарстане выявлен 631 случай коронавируса. Небывалый рост заболеваемости наблюдается и в целом по России из-за распространения омикрон-штамма Covid-19.