В Татарстане выявлено еще более 600 человек с Covid, 81 — дети

В Татарстане в очередной раз обновлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа вирус подтвердился у 631 человека, причем 81 из них меньше 18 лет. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Три человека заразились за пределами Татарстана, остальные заболели контактно. «65 человек госпитализированы, 566 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Больше всего пациентов пришлось на Казань — 292 человека, следом разместились Челны — 118, Нижнекамский — 46, Чистопольский — 24, Зеленодольский — 23 и Нурлатский районы — 21. Менее 20 случаев обнаружено в Альметьевском и Высокогорском районах (по 19), Алькеевском, Буинском (по 8), Новошешминском, Заинском (по 6), Актанышском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Лаишевском (по 5).

Еще четыре случая зарегистрировано в Лениногорском районе, три — в Алексеевском, по два — в Менделеевском и Сабинском. Сразу в десяти районах подтверждено по одному случаю: Арском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Черемшанском и Ютазинском.

Таким образом, за время пандемии в Татарстане подтвердилось 48 167 диагнозов «коронавирусная инфекция», выздоровел 38 991 пациент. За сутки в регионе не умер ни один человек.