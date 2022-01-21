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Общество
21 января 2022  16:30

Мишустин поручил перевести на удаленку Правительство и федеральные министерства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный формат работы и проведения совещаний Правительство страны и федеральные органы власти. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Правительства.

В частности, начиная с 21 января совещания вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций должны проводиться в дистанционном формате, насколько это возможно.

Кроме того, Аппарат Правительства, федеральные органы власти и Аналитический центр при Правительстве должны обеспечить максимально возможный перевод своих сотрудников на удаленный режим работы — также начиная с 21 января.

#коронавирус #омикрон #Михаил Мишустин #удаленная работа
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