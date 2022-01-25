Мэрия Казани из-за сложной эпидситуации отправляет на удаленку половину сотрудников

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки половина сотрудников мэрии Казани будет переведена на удаленный режим работы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе исполкома города.

В пресс-службе уточнили, что пока руководителям подразделений исполкома рекомендовано перевести на удаленку 50% сотрудников. «На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и жизнеобеспечении города», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный формат работы и проведения совещаний Правительство страны и федеральные органы власти. Начиная с 21 января совещания вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций по возможности должны проводиться в дистанционном формате.

В соседнем Башкортостане Правительство и руководство муниципалитетов перешло на онлайн-режим работы. Такое поручение 17 января дал глава республики Радий Хабиров. «Все муниципалитеты должны проводить совещания только онлайн, не собираться, все работаем онлайн. Иначе мы просто потеряем управленческий аппарат», — сказал тогда Хабиров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное количество случае заражения Covid-19 с начала пандемии. По данным на 25 января, в республике коронавирусом заболели 348 человек. В России за сутки вдвое увеличилось число госпитализаций с диагнозом «коронавирус».