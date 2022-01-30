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Здоровье
30 января 2022  12:06

В России за сутки выявлено более 121 тыс. случаев Covid-19

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За прошедшие 24 часа в России подтвердилось 121 228 случаев коронавирусной инфекции, умерли 617 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Лидером антирейтинга остается Москва, где зарегистрировано 24 030 случаев Covid-19. Однако в сравнении с 29 января число заболевших здесь уменьшилось почти на 2,5 тыс. 

Также по стране снизилось число госпитализаций зараженных вирусом. За сутки в реанимации попали 9 883 человека — на 32,2% меньше, чем днем ранее.

Выздоровели после болезни 28 944 пациента.

#коронавирус #статистика
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