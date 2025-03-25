Руководитель Альметьевска о поддержке бойцов СВО: «Чтобы чувствовали плечо земляков»

Руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова в рамках рабочей командировки лично передала гуманитарный груз военнослужащим, находящимся в трех подразделениях. Это уже вторая ее поездка в зону специальной военной операции, и, как отмечает сама Хабутдинова, подобные визиты крайне важны для бойцов.

«Наши бойцы крепки духом. Встретили нас очень тепло, им всегда приятно, что к ним приезжают из родного района! Уже сейчас есть понимание, на что сделаем упор при сборе очередного груза. Участие в общем деле принимают огромное количество альметьевцев. Эта поддержка не просто важна, она необходима! В первую очередь, чтобы наши парни, находящиеся далеко от дома, чувствовали плечо земляков», – поделилась своими впечатлениями Гюзель Хабутдинова.

Во время поездки руководитель пообщалась с военнослужащими, обсудила вопросы снабжения и насущные проблемы, с которыми сталкиваются бойцы. Некоторые из них обратились с личными просьбами, и Хабутдинова поручила оперативно их решить. Она также выразила благодарность военным за мужество и героизм, которые они проявляют каждый день.

В Альметьевском районе продолжается сбор гуманитарной помощи. Эта поездка стала еще одним шагом в большом деле поддержки военнослужащих.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.