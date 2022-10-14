Рукодельницы Елабуги связали первую партию теплых носков для мобилизованных

Рукодельницы Елабуги присоединились к акции «Носки солдату» по вязанию теплых вещей для мобилизованных и уже участвующих в специальной военной операции на Украине военных. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Елабужского района РТ.

«В течение четырех дней проведения акции „Носки солдату“ участие приняли около 30 человек. Кроме мастериц по вязанию, в акции приняли участие активные и неравнодушные елабужане, которые приносили нитки, спицы, а также готовые хлопковые и утепленные носки», — рассказали в молодежном центре «Барс», где и проходит акция.

На сегодняшний день связаны 30 штук носков, остальные в процессе. По просьбам елабужских рукодельниц, занятия в помощь российской армии на базе молодежного центра продолжатся.

Все желающие могут прийти связать или принести уже связанные или готовые носки. Также можно оказать и другую гуманитарную помощь. Пункт находится по адресу: пр. Нефтяников, д. 29а.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге для помощи мобилизованным сэкономят на праздновании Нового года.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль». Как города и села Татарстана отправляют мобилизованных на Украину, читайте в материале «Татар-информа».