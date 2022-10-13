В Елабуге для помощи мобилизованным сэкономят на праздновании Нового года

В Елабуге рассматривается более скромный вариант празднования Нового года: сэкономленные средства местного бюджета будут направлены на оказание помощи мобилизованным и бойцам СВО. На сегодняшний день уже все развлекательные мероприятия проходят в более скромном, экономном формате, рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Екатерина Сайбель.

По ее словам, предполагается, в частности, сэкономить на приглашенных артистах и элементах оформления. Глава района Рустем Нуриев на совещании Штаба по оказанию помощи семьям мобилизованных подчеркнул: «Представьте, что мобилизованный ушел вместо кого-то из ваших родных, защищать вас и вашу семью — и отнеситесь к нему и его близким соответственно».

На совещании Штаба кураторы также рассмотрели общие и частные проблемы семей, в решении которых может помочь муниципалитет: перевод детей в образовательные учреждения ближе к дому, получение медицинской помощи, освобождение от оплаты за вывоз ТБО, вопросы по кредитным каникулам и прочие.

Кроме этого, на совещании прозвучала идея передать однодневный заработок сотрудников предприятий и учреждений района на закупку самого необходимого для мобилизованных и участников СВО. Такое решение будет приниматься в трудовых коллективах каждого отдельно предприятия.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как города и села Татарстана отправляют мобилизованных на Украину, читайте в материале «Татар-информа».