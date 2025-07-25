РПЦ поблагодарила Минниханова и митрополита Кирилла за организацию визита Патриарха

Члены Священного Синода поблагодарили Раиса Республики Татарстана Рустама Минниханова и Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время визита в Татарстан.

Слова благодарности прозвучали на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое прошло в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На заседании Святейший владыка рассказал о визитах в епархии Русской Православной Церкви, в частности, о посещении Татарстанской митрополии.

Напомним, что с 20 по 22 июля предстоятель Русской Православной Церкви побывал в Татарстане. 21 июля он возглавил Торжественную Литургию в честь явления Казанской иконы Божией Матери. Богослужение прошло в Казанском соборе и собрало тысячи верующих.

В тот же день он ознакомился с ходом реставрации комплекса зданий Богородицкого монастыря, в том числе и храма Николы Тульского. Затем Святейший владыка побывал в Казанском кремле, где встретился с Раисом республики и Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Вечером того же дня Патриарх совершил чин малого освящения храма Спаса Нерукотворного на реке Казанке. На следующий день обитель была открыта для посещения после долгого процесса реставрации.

На следующий день предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора в Набережных Челнах. А также побывал на полигоне Научно-технического центра КАМАЗа. Святейший владыка познакомился с производственным процессом, посетил выставку предприятия и прокатился за рулем «КАМАЗа».