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Общество 21 июля 2025 21:05

«А Вы всё такой же энергичный!» — Патриарх Кирилл встретился с Шаймиевым в Казани

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Во время визита Патриарха Кирилла в Казанский кремль состоялась тёплая встреча с первым Президентом республики, Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. В официальной части прозвучали не только важные слова, но и искренние личные обращения.

«А Вы всё такой же энергичный!» — с улыбкой сказал Патриарх, обращаясь к Минтимеру Шариповичу.

Как отметила пресс-секретарь Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Телеграм-канале, в этот день были не только протокольные мероприятия: «На самом деле сегодня были не только протокольные встречи. За кадром остались тёплые объятия».

Лилия Галимова отметила, что находилась в окружении замечательных людей.

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Минтимер Шаймиев #патриарх Кирилл #казанский кремль
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