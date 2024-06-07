Рост пенсий, рывок экономики России и закат Запада: главное от Путина на «пленарке» ПМЭФ

С темы суверенитета и противостояния Западу начал свою речь Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Гонка за укреплением суверенитета

Примечательно, что перед выступлением Президента России Владимира Путина собравшимся на Пленарном заседании ПМЭФ-2024 показали видеоролик об исторических фактах агрессивной колонизации мира странами Запада.

«Пришло время справедливости, честности, равноправия. Россия — государство-цивилизация – единственная в истории человечества смогла воспротивиться колонизации. Страна отказалась покорно подыгрывать колонизаторам и формирует многополярный мир, основанный на принципах справедливости», – комментировал диктор.

С темы суверенитета и противостояния Западу и начал свою речь Владимир Путин. По его словам, между странами наметилась настоящая гонка за укреплением своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом.

«При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. Неправдами – это плохо, а вот правдами – это хорошо. Неправдами — никуда не годится», – заявил Путин.

Говоря об ускользающем от Запада статусе гегемона, Путин напомнил, что Китай является первой экономикой мира с солидным отрывом от США. При этом после американцев идет Индия. А Россия вырвалась на четвертое место, опередив Японию, по последним данным Всемирного банка. Таким образом, в топ-4 сильнейших экономик мира лишь один представитель коллективного Запада. Что уж тут говорить о гегемонии? Вопрос риторический.

Что касается четвертого места России, то Путин заявил, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать. Причем дело не только в ближайших конкурентах, но и в других странах, которые сейчас активно развиваются. Президент отметил в качестве примера Индонезию.

«Все громче заявляют о себе другие страны Азии и Африки. По оценкам экспертов, именно они будут определять глобальную картину в середине XXI века», – подчеркнул глава государства.

Ослабление доллара и Саммит стран БРИКС в Казани

Все это происходит на фоне подорванного доверия мира к доллару как основной валюте межгосударственных расчетов. Об этом российский лидер заявил, в частности, и на встрече с руководителями зарубежных СМИ, которая прошла в первый день ПМЭФ. О ней «Татар-информ» подробно писал ранее. Сегодня Путин еще раз подробно развил тему.

«Не секрет, конечно, что надежность, доверие к западным системам расчетов основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%. Москва будет и далее продолжать повышать безопасность и эффективность транзакций в национальных валютах, в том числе через БРИКС», – сказал Путин.

Здесь стоит напомнить, что в октябре в Казани пройдет Саммит стран БРИКС. И на этой платформе уже не первый год обсуждается возможность создания альтернативных Западу платежных систем.

Сегодня Рустам Минниханов принял участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Фото: rais.tatarstan.ru

Политический вес Минниханова и Казани

При этом Раис Татарстана Рустам Минниханов в дни ПМЭФ-2024 был очень активен на экономическо-дипломатическом уровне. Сегодня он принял участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Татарстан занял в нем второе место, уступив лишь традиционному победителю – Москве. Всего руководитель республики провел около 20 встреч, подписав целый ряд ключевых соглашений.

Очевидно, что политический вес Рустама Минниханова и Казани растет симметрично статусу мероприятий, который проходят в столице Татарстана. А Саммит стран БРИКС, который пройдет в октябре в столице Татарстана, обещает стать событием, которое закрепит трансформацию мира из однополярного в многополярный, то есть историческим.

«БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. Москва приветствует такое стремление», – подчеркнул сегодня Путин.

Говоря о региональной составляющей выступления Путина, президент напомнил, что Россия начала списывать 2/3 ранее выданных регионам бюджетных кредитов. Эти средства направят на модернизацию транспорта, расселение аварийного жилья, строительство дорог, улучшение других условий жизни населения. Об этом российский лидер говорил еще во время своего Послания Федеральному Собранию.

Путин в своей сегодняшней речи, так же, как и в конце февраля, большое внимание уделил экономике и социально-демографическим вопросам развития России Фото: kremlin.ru

От роста экономики до падения безработицы и технологического суверенитета

Между тем, Путин в своей сегодняшней речи, так же, как и в конце февраля, большое внимание уделил экономике и социально-демографическим вопросам развития России. То есть тем темам, которые не слишком интересовали боссов зарубежных информагентств. Между тем именно они вызывают наибольший интерес у населения России.

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменились наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны», – заявил Путин сегодня.

Рост российской экономики благотворно сказывается и на рынке труда. По словам главы государства, безработица в России составила всего 2,6. Причем наилучшим образом ситуация изменилась для молодежи в тех регионах, где проблема стояла острее всего.

«Сейчас главным вопросом стало не “как найти работу”, а “как найти кадры”», – отметил Путин.

Как не раз говорил Президент России ранее, один из главных запросов российской экономики состоит в увеличении эффективности за счет повышения производительности труда. Делать это нужно на новой технологической основе с широким применением автоматизации. Путин попросил правительство определить дополнительные меры поддержки отечественной IT-отрасли.

«Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией. К 2030 году цифровые платформы должны быть сформированы во всех сферах экономики. Внутренние затраты на улучшение технологического суверенитета должны достигнуть двух процентов ВВП», – дал указание российский лидер.

Отдельно Путин остановился на теме импорта и международной торговли. Он заявил, что к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов Фото: kremlin.ru

Морские пути, международная торговля и падение импорта

Отдельно Путин остановился на теме импорта и международной торговли. Он заявил, что к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов. Напомним, что в 2023 году этот показатель был на уровне 19 процентов. И это при том, что на долю дружественных России стран приходится три четверти товарооборота России.

«Продолжается работа с партнерами по ЕАЭС, объем взаимной торговли с каждым годом растет», – подчеркнул российский президент.

В международной торговле Россия собирается уделить большое внимание южному направлению. Речь, в первую очередь о коридорах «Север — Юг» и Черноморском направлении и Северно-морском пути.

«Прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в полтора раза по сравнению с 2021-м», – сообщил Путин.

Пенсии, ипотека и МРОТ

Говоря о социальной политике Путин заявил, что нужны справедливые меры для снижения бедности и повышения доходов населения, отметил президент. Президент сообщил, что МРОТ уже превышает прожиточный минимум. В 2025 году он составит 48 процентов медианной зарплаты, превысив показатель в 22 тысячи рублей. К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Путин дал целый ряд прямых распоряжений, направленных на решение социальных задач. Он дал задание Госдуме РФ рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года.

Президент РФ призвал расширить программу семейной ипотеке по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года. Также Путин дал распоряжение продлить срок накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет.