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Миллиарды от ВТБ, консульство Индии и лизинг «Метеоров»: что обсуждал Минниханов на ПМЭФ
Рабочая программа Раиса Татарстана Рустама Минниханова на Петербургском международном экономическом форуме началась еще вчера. Сегодня в программе — 15 встреч, подписано несколько соглашений. Что обсуждал руководитель республики на полях ПМЭФ — в обзоре «Татар-информа».
Татарстан договорился нарастить объем сотрудничества с ВТБ до 755 млрд рублей
ПМЭФ в России сейчас считается ведущим бизнес-форумом в России и странах СНГ. Именно здесь заключаются важнейшие деловые соглашения.
Одно из весомых сегодня заключил Татарстане – республика и банк ВТБ договорились увеличить объем сотрудничества. Документ подписали Раис республики Рустам Минниханов и президент кредитной организации Андрей Костин.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и Банком ВТБ станет драйвером дальнейшего развития и успешной реализации новых совместных проектов», — сказал Минниханов.
Костин, в свою очередь, сказал, что активная поддержка регионов входит в стратегию развития ВТБ до 2026 года. Одним из ключевых корпоративных клиентов кредитной организации является особой экономической зоны «Алабуга».
«Хочу поблагодарить банк за участие в финансировании масштабных проектов на этой площадке», — сказал Минниханов.
Андрей Костин заявил, что банк готов распространить опыт работы ВТБ в «Алабуге» на новые проекты — как в Татарстане, так и в других регионах.
Согласно новым договоренностям, ВТБ будет участвовать в реализации инвестпроектов в Татарстане и поддерживать развитие промышленного потенциала республики. Объем сотрудничества республики с банком вырастет до 755 млрд рублей.
Кстати, банк финансирует строительства логистического комплекса им. Дэн Сяопина в индустриальном парке «Этилен 600». Общий объем инвестиций составит порядка 140 млрд рублей. На первом этапе строительства ВТБ уже вложил 56 млрд рублей. Запуск логистического комплекса приурочен к проведению саммита БРИКС в октябре этого года.
Индия заинтересована в открытии консульства в Татарстане
В преддверии Игр БРИКС, которые стартуют уже 12 июня, и октябрьского саммита глав БРИКС у Минниханова прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром.
У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией, отметил Минниханов, но показатели товарооборота за прошлый год снизились. Объем торговли сейчас находится на уровне 160 млн долларов. Следовательно, Татарстану и Индии есть фчто обсудить, чтобы вывести показатели на более высокий уровень.
«Наша республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий. Мы особо заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере фармацевтики и информационных технологий», — напомнил Минниханов.
В свою очередь, Индия могла бы нарастить поставки в Татарстан таких товаров, как медикаменты, текстиль, чай и пряности.
Посол согласился, что цифры товарооборота невысоки и обещал поспособствовать росту показателей.
«У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос», — заверил посол.
На встрече также прозвучала интересная информация о том, что Индия намерена открыть два консульства в России, в числе главных кандидатов на это — Татарстан. Итоговое решение, как сообщил посол, хотят озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани.
Поворот на Восток и встреча с главой Гагаузии
Раис Татарстана пообщался с еще одним заграничным гостем ПМЭФ — губернатором провинции Ляонин КНР Ли Лэчэном. Эту часть Китая руководитель республики посещал почти 10 лет назад.
Минниханов вспомнил в разговоре визит Президента РФ Владимира Путина в Китай и с гордостью сообщил, что товарооборот Татарстана и Поднебесной вырос вдвое и превысил 3 млрд долларов. Раис РТ также пригласил собеседника на бизнес-форум «РОСТКИ» и выразил надежду, что на нем будет присутствовать большая делегация от Ляонина.
Также Раис Татарстана встретился с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром и заявил, что это страна — давний и важный партнер республики. В прошлом году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений.
Татарстано-египетский товарооборот колоссально вырос за прошлый год — аж в восемь раз — до 217 млн долларов. Рустам Минниханов предложил поговорить о строительстве совместных предприятий и выразил готовность слетать в Египет с рабочим визитом.
Кроме того, Минниханов встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Он напомнил, что у Татарстана с Гагаузией общие исторические и культурные корни. «К сожалению, антироссийская позиция нынешнего руководства Молдовы в настоящее время препятствует развитию полноценного сотрудничества. Вместе с тем, Рустам Минниханов отметил важность продолжать контакты», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Татарстан заинтересован в увеличении товарооборота с Хакасией и Томской областью
ПМЭФ дает возможность главам регионов пообщаться с глазу на глаз, ведь они все оказываются в одном месте и в одно время. Минниханов, в частности, пообщался с главой Хакасии и губернатором Томской области.
На встрече с Главой Республики Хакасия — Председателем Правительства республики Валентином Коноваловым Раис Татарстана отметил небольшой межрегиональный товарооборот — всего 240 млн рублей. Увеличить этот показатель Минниханов предложил за счет поставок грузовиков, шинной продукции, товаров народного потребления.
Коновалов, в свою очередь, принял предложение Татарстана, который готов поделиться опытом в создании ОЭЗ. Для Хакасии это сейчас актуально.
В конце встречи стороны утвердили план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами республик на 2025-2027 годы.
Тема наращивания взаимовыгодного сотрудничества также звучала на встрече Минниханова с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Межрегиональный товарооборот составляет 1,7 млрд рублей, но и эту цифру можно улучшить.
Минниханов сказал о перспективах для производственной кооперации в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики. Губернатор Томской области заявил, что регион заинтересован в опыте Татарстана в части нефтегазохимических проектов.
Раис Татарстана также поблагодарил руководство области за участие в KazanForum. Томская область — единственный субъект Сибирского федерального округа, который представил региональную экспозицию. Мазур в отчетном слове заявил, что форум был полезен делегации из региона.
О чем Минниханов говорил с топ-менеджерами компаний
Под конец рабочего дня у Раиса РТ была запларована череда встреч с руководителями компаний. Сначала Минниханов встретился с президентом ГК «Ромекс» Алексеем Прокопенко. Она уже реализовала четыре инвестпроекта на общую сумму более 9 млрд рублей, а еще два проекта сейчас в работе. На встрече Минниханов и Прокопенко обсудили инвестпроект по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4».
Затем Раис Татарстана встретился с гендиректором «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэлем Зохрабяном, чтобы обсудить строительство производства по выпуску сухих строительных смесей в республике. Компания уже работает на рынке Татарстана: в ОЭЗ «Алабуга» производится строительное листовое стекло.
Минниханов пообщался с гендиректором «ГТЛК» Евгением Дитрихом, чтобы договориться о лизинге пассажирских «Метеоров-2020». Два подобных судна осенью сделали свои первые рейсы по маршрутам Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары и продоллжат это делать во время навигации в 2024 году. На встрече также говорили о том, что Татарстан и ГТЛК хотят договориться о лизинге автобусов для Казани и Набережные Челнов.
Затем было подписано важное соглашение, касающееся региональных речных перевозок. Речь идет о сотрудничестве между Минтрансом Татарстана, «Государственной транспортной лизинговой компанией» и «Флотом РТ».
Тема развития водного транспорта Раис РТ также обсудил с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. На встрече отметили, что для развития межрегиональных речных перевозок есть препятствия и решит вопросы нужно на федеральном уровне. Это касается обновления причальной инфраструктуры, поддержки перевозчиков и судостроителей субсидиями и налоговыми преференциями.
Встречи на полях ПМЭФ продолжаются. Завтра пройдет пленарное заседание, где ожидают Владимира Путина.
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