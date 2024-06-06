Пусть Запад не мешается: Путин рассказал СМИ о ядерных рисках и рецепте мира на Украине

Более трех часов Президент России общался с руководителями информагентств зарубежных стран на полях ПМЭФ

Фото: © kremlin.ru

Поговорить с Путиным приехали и «друзья», и «враги»

Более трех часов Президент России Владимир Путин провел в компании представителей информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Разговор состоялся на полях ПМЭФ-2024.

Сразу отметим, что охотное участие крупнейших СМИ, представляющих страны Запада, во главе с США, в очередной раз подчеркивает, что с мечтами об изоляции России попрощались даже по ту сторону океана.

Владимир Путин дал право первого вопроса представителю самого близкого союзника России – Белоруссии. Стартовый вопрос достался гендиректору агентства БелТА (Белорусского телеграфного агентства) Ирине Акулович. Но в дальнейшем в ходе разговора установился определенный паритет, при котором вопросы задавали по очереди представители СМИ дружественных (или нейтральных стран) и журналисты из стран Запада.

Владимир Путин, прежде всего, использовал эту встречу с журналистами, чтобы расставить акценты по позиции России относительно главных вопросов, которые волнуют весь мир. А именно о конфликте на Украине, роли США в этом, рисках ядерной эскалации и вариантах перехода к мирному времени.

«Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом» Фото: Евромайдан в Киеве, 2014 г. © Vvlasenko / ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

«Кровь русских людей на Донбассе — это водичка, что ли?»

Российский лидер напомнил собравшимся, что конфликт начала Украина, введя войска на Донбасс, в рамках, так называемой, карательной спецоперации. Путин подчеркнул, что Россия не могла закрыть на это глаза. Москва имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН. Защитить этих людей было долгом России.

«Ну не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек. Мне когда-то бывший канцлер ФРГ (Ангела Меркель – прим. Т-и) сказала: “Знаешь, в Косово НАТО действовало без решения СБ ООН, но там же восемь лет проливалась кровь!” А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка, что ли?», — вспомнил Путин.

Также российский президент привел СМИ исчерпывающие факты о реальном положении дел на фронтах спецоперации. Этот вопрос заинтересовал главного редактора европейской информации агентства France-Press Карима Тальби.

«Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто» Фото: president.gov.ua

Простая математика обескровливания ВСУ и сколько будут терпеть Зеленского

Сразу вспомнилось, что именно президент Франции Эмманюэль Макрон громче всех в Старом Свете ратует за ввод войск НАТО на территорию Украины. Что ж, цифры, представленные Владимиром Путиным, должны остудить это неуместный пыл.

«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет 50 тысяч человек – это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое, хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно. И то, что сейчас проводится тотальная мобилизация, не решает проблем. Потому что, по нашим данным, где-то примерно 30 тысяч [человек] в месяц они набирают, мобилизуют – насильственно, не насильственно, в основном сейчас, конечно, насильственно хватают на улицах. Желающих воевать там не много», – сказал Путин.

Путем нехитрых математики можно прикинуть, что численность ВСУ ежемесячно сокращается, как минимум, на 20 тысяч бойцов из личного состава. И это, только при условии максимально эффективной мобилизации на Украине, которая носит принудительный характер. Из месяца в месяц. Таким образом, при самых оптимистичных для Киева расчетах, за пять месяцев ВСУ скукожится на 100 тысяч личного состава. Помогут ли, при таких вводных, поставки западных вооружений? И кто будет из них стрелять? Это неизвестно, но, по словам Путина, нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому американцы скоро укажут на дверь и поставят другого человека на его место.

«Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто. Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До начала следующего года, как минимум, его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут “до свидания” и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю», – сказал Путин.

Путин открытым текстом заявил, что военные НАТО и сейчас напрямую участвуют в конфликте Фото: совместные учения военных Украины и стран НАТО © Стрингер / РИА Новости

Войска НАТО присутствуют на Украине и несут потери

Обескровливание ВСУ, похоже, неминуемо. И на долгой дистанции ввод войск НАТО в конфликт кажется делом неизбежным, если коллективный Запад не решит свернуть на дорогу деэскалации, признав тем самым свое поражение. Владимир Путин вчера открытым текстом заявил, что военные НАТО и сейчас напрямую участвуют в конфликте.

«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины. К сожалению, для них, несут потери. Я знаю это наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать», – подчеркнул Путин.

По словам Путина, бойцы киевского режима не могут сами выбрать цель и наносить удары дальнобойным оружием западного производства. Эти моменты курируют советники НАТО.

«Украинские военнослужащие просто технологически не в состоянии этого сделать. Для этого нужно иметь спутниковую разведку, потом, на основании этой спутниковой разведки (а это американская спутниковая разведка) сформировать полетное задание, а потом ввести его в ракетную систему. И тот военнослужащий, который рядом с ней находится, он делает это просто автоматически – кнопки нажимает. Он может даже не знать, что произойдет дальше. Полетное задание формируется и вводится только теми, кто поставляет оружие: если это ATACMS — это делает Пентагон, если Storm Shadow — значит, британцы», – отметил Президент.

В отношении Китая Путин на встрече с журналистами сказал немало лестных слов Фото: © kremlin.ru

Хуситы, КНДР или Китай: кому Москва может поставить дальнобойное оружие

Отдельно Путин остановился на решении США разрешить Киеву бить дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России. Российский лидер пообещал совершенствовать системы ПВО, чтобы уничтожать ракеты противника. Но главное – Путин допустил поставку российских высокоточных дальнобойных вооружений странам, которые могут доставить неприятности коллективному Западу.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», – пообещал Путин.

На данный момент оружие против войск НАТО применяют лишь хуситы, атакуя их корабли. Поэтому ряд западных СМИ и даже российских экспертов восприняли эти слова, как анонсирование соответствующих поставок. Это довольно серьезная угроза для военного флота США. Но вряд ли достаточный ответ на эскалацию агрессии Запада в отношении России. Наверняка, есть и другие варианты интерпретации слов Путина.

Есть КНДР, с которой Москва будет развивать отношения с этой страной, даже если это кому-то не нравится. И, конечно же, Китай, в отношении которого Путин на встрече с журналистами сказал немало лестных слов.

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Но, в общем, это путь к очень серьезным проблемам», – подчеркнул Путин.

«У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано» Фото: © kremlin.ru

Почему-то на Западе считают, что Россия никогда не использует ядерное оружие

При таких обстоятельствах, когда градус эскалации только растет, от западных СМИ не могло не прозвучать вопроса по применению ядерных вооружений. Путин напомнил, что согласно ядерной доктрине, Россия может применить любые вооружения, если стране будут угрожать потерей суверенитета и территориальной целостности.

«Давайте не доводить не только до использования, но и даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано», — сказал Путин.

Он также напомнил, что США – единственная страна мира, которая применила ядерное вооружение в военных целях, сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Кроме того, Путин подчеркнул, что американцы сбросили на японские города ядерные бомбы в 20 килотонн. Тогда, как только тактическое ядерное оружие России сейчас – это 70 килотонн. Намек получился достаточно прозрачным.

«Нельзя относиться к этому легко, поверхностно, нужно относиться профессионально. Я надеюсь, что все так в мире и будут относиться к решению вопросов подобного рода», – резюмировал Путин.

Путин напомнил, что еще в 2022 году СВО могла завершится после подписания документов в Стамбуле Фото: информ-агентство «Анадолу»

Россия готова к мирным переговорам, но Запад не должен мешать

Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам и напомнил, что еще в 2022 году СВО могла завершится после подписания документов в Стамбуле.

Российский лидер напомнил и о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который приехал в Киев и убедил Зеленского отказаться от достигнутых договоренностей.

«Я не хочу вас ставить в какое-то сложное положение, но, тем не менее, задам риторический вопрос: зачем же господин Джонсон приехал в Киев и рекомендовал выбросить этот договор в помойку? Когда у вас будет такая возможность поговорить с руководством своей страны, спросите, пожалуйста, их: зачем вы помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной? Мы призываем никому не мешать возможному мирному процессу», – обратился Путин к главному редактору службы новостей по Европе и Африке американского информационного агентства Associated Press Джеймсу Джордану.

Тема западных санкций зарубежных журналистов особо не волновала Фото: © kremlin.ru

Ничего критичного для России от западных санкций не произошло

Интересно, что тема западных санкций зарубежных журналистов особо не волновало. Оно и понятно, ставка на то, чтобы разорвать «вклочья экономику России», всем уже очевидно, не сработала. Поэтому вопрос о судьбе российской экономики в долгосрочной перспективе под санкциями задал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Путин напомнил, что против России введено столько санкций, сколько никогда не вводилось в отношении какой-либо страны в мире, а именно – 16-17 тысяч. Президент определенно признал, что они мешают.

«Особенно это касается высоких технологий, некоторых других современных направлений деятельности, искусственный интеллект, микроэлектроника и так далее. На самом деле все всё знают, есть проблемные вещи. Но как это ни странно, – может быть, и для нас самих, – мы их преодолеваем», – заметил Путин.

По его словам, ВВП растет на 3,4 процента. Но этот рост все равно будет иметь определенные ограничения.

«Занимаемые нашими производителями ниши и следующие шаги по развитию этих ниш, с которых ушел западный производитель, и рост на этой базе все равно имеет какие-то ограничения. Мы это понимаем. То есть, ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает, слава богу. И надеюсь, не возникнет», – сказал Путин.

Президент России, в целом, уже не в первый раз в полной мере и доходчиво разъяснил позицию Москвы относительно конфликта на Украине – первопричин, стратегических «вилок» и возможных рисков.