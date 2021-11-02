Росстат намерен наградить татарстанца, который вернул украденный планшет переписчика

Татарстанца, который вернул украденный у переписчика планшет, хотят представить к награде. Об этом ТАСС рассказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

«Сегодня решили представить к награде мужчину из Татарстана, — пояснил Смелов. — У нас у переписчика украли планшет, потом, видимо, поняли, что он ценности не представляет, и выбросили. А мужчина нашел его, увидел сюжет о переписчиках по телевизору и вернул планшет в территориальный орган Росстата».

Он отметил, что граждане ответственно к переписной кампании. Так, будет награждена и переписчица, на которую напали, когда она исполняла свои обязанности. Пожилая россиянка избила женщину тростью, когда та собирала анкетные данные.

«В результате у переписчицы зафиксировали небольшое сотрясение мозга, однако она приняла решение продолжить участие в проведении переписи», — сказал Смелов.

С 15 октября по 14 ноября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Итоги первого этапа акции опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании ранее приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также Президент РТ Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы помогли вернуть украденный планшет переписчика.