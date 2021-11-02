Казанцы помогли вернуть планшет, украденный у переписчицы после работы

Жители Казани помогли вернуть фирменный планшет переписчицы, который был украден на остановке «Кооперативный институт». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в правоохранительных органах.

После обхода домов 16 октября переписчица поехала домой и забыла на остановке фирменную сумку с планшетным компьютером. Обнаружив пропажу, она вернулась на остановку, но нашла там лишь сумку, планшет унесли неизвестные. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Планшет переписчицы искали почти две недели, пока его не принес в полицию 32-летний казанец Эмиль. Горожанин рассказал, что его супруга накануне тоже потеряла планшет, после чего он искал объявления в соцсетях о находке устройства. И нашел. После этого Эмиль встретился на улице с молодым человеком по имени Данил, который безвозмездно отдал ему гаджет.

К сожалению, компьютер лишь внешне оказался похож на утерянный, вдобавок он был запаролен. Эмиль догадался, что планшет может принадлежать сотрудникам Росстата, которые проводят перепись населения, и принес его в полицию.

Чтобы узнать, как планшет оказался у Данила, полицейские опросили и этого молодого человека. Он рассказал, что устройство нашла на улице его мать и принесла домой. Якобы она попросила дать объявление в соцсетях о находке, чтобы владелец смог забрать свою вещь.

Кто украл планшет переписчицы, полицейским узнать не удалось, но благодаря отзывчивым казанцам он вернулся к хозяйке. А данные переписи оказались надежно защищены, поскольку разгадать пароль компьютера злоумышленники не смогли. Собственно, поэтому они и выкинули его за ненадобностью.