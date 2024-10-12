Россия ждет подтверждения визита Президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: president.ir

Власти России пока еще ждут подтверждения по дипломатическим каналам участия Президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нет (подтверждения приезда Президента Ирана на саммит БРИКС — прим. Т-и), мы ожидаем его по дипломатическим каналам. Вы знаете, что он приглашен. Предлагается конкретная встреча на полях этого саммита», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ.

Накануне в ходе переговоров с Пезешкианом в Ашхабаде Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести с ним двустороннюю встречу в рамках саммита в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Российский лидер планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.