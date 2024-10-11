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Путин проведет встречу с Президентом Ирана в Казани
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует провести двусторонние переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС.
Российский лидер на встрече со своим иранским коллегой в Ашхабаде подчеркнул, что ожидает его приезда в Казань.
«У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – приводит слова главы государства РИА Новости.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Российский лидер планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
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